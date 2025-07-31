晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

自由日日Shoot》台灣網球選手青黃不接 亞運後繼無人 還得指望謝淑薇

2025/07/31 05:30

「台灣一姊」謝淑薇是否願意接受網協徵召出征亞運仍是未知數。（資料照，路透）「台灣一姊」謝淑薇是否願意接受網協徵召出征亞運仍是未知數。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／台北報導〕萊茵魯爾世大運台灣網球隊青黃不接，僅靠女雙打下1面銀牌，締造參賽30年來隊史最差戰績，這對明年名古屋亞運已是警訊，尤其最具競爭力的「台灣一姊」謝淑薇，是否願意接受我國網球協會徵召出征亞運，迄今仍是未知數，而她明年初就滿40歲了。

世大運獎牌斷崖式衰退

本屆世大運網球賽事，台灣隊只有李羽芸／林芳安女雙得銀，相較兩年前成都5金1銀1銅形同斷崖式衰退，連10屆鍍金的優良傳統也中斷。

網協檢討認為，年輕球員以職業賽為主，世大運參與意願不高；也坦承自盧彥勳、謝淑薇等黃金世代之後，面臨後繼無人的接班困境，秘書長王凌華說：「亞運將徵召屆時職業排名最好的球員，也可能調整增加具奪牌機會的雙打名單。如果經驗豐富的謝淑薇有意願，當然一定會徵詢她，畢竟9座大滿貫冠軍的實力擺在那裡，但要以她的職業生涯規畫為主，就像去年巴黎奧運，協會絕對尊重並且歡迎。」

上屆杭州亞運，台灣網球隊打下2金（男、女雙）、2銀（女雙、混雙）、1銅（混雙）共5面獎牌，下屆名古屋日本隊坐擁地主優勢，加上中國、南韓、哈薩克等傳統強敵環伺，奪牌難度恐將提升。

培養新秀銜接 刻不容緩

對此網協回應，目前WTA女雙世界排名13的謝淑薇，還有21、28席的詹皓晴和吳芳嫺，應是亞運女雙、混雙重點，只是Top 30中最年輕的吳芳嫺，明年名古屋出擊也滿27歲，至於其餘女將的排名都還在百大之外，如何盡快培養更多新秀銜接補強，已是刻不容緩的課題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中