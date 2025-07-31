自由日日Shoot》台灣網球選手青黃不接 亞運後繼無人 還得指望謝淑薇

「台灣一姊」謝淑薇是否願意接受網協徵召出征亞運仍是未知數。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／台北報導〕萊茵魯爾世大運台灣網球隊青黃不接，僅靠女雙打下1面銀牌，締造參賽30年來隊史最差戰績，這對明年名古屋亞運已是警訊，尤其最具競爭力的「台灣一姊」謝淑薇，是否願意接受我國網球協會徵召出征亞運，迄今仍是未知數，而她明年初就滿40歲了。

世大運獎牌斷崖式衰退

本屆世大運網球賽事，台灣隊只有李羽芸／林芳安女雙得銀，相較兩年前成都5金1銀1銅形同斷崖式衰退，連10屆鍍金的優良傳統也中斷。

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網協檢討認為，年輕球員以職業賽為主，世大運參與意願不高；也坦承自盧彥勳、謝淑薇等黃金世代之後，面臨後繼無人的接班困境，秘書長王凌華說：「亞運將徵召屆時職業排名最好的球員，也可能調整增加具奪牌機會的雙打名單。如果經驗豐富的謝淑薇有意願，當然一定會徵詢她，畢竟9座大滿貫冠軍的實力擺在那裡，但要以她的職業生涯規畫為主，就像去年巴黎奧運，協會絕對尊重並且歡迎。」

上屆杭州亞運，台灣網球隊打下2金（男、女雙）、2銀（女雙、混雙）、1銅（混雙）共5面獎牌，下屆名古屋日本隊坐擁地主優勢，加上中國、南韓、哈薩克等傳統強敵環伺，奪牌難度恐將提升。

培養新秀銜接 刻不容緩

對此網協回應，目前WTA女雙世界排名13的謝淑薇，還有21、28席的詹皓晴和吳芳嫺，應是亞運女雙、混雙重點，只是Top 30中最年輕的吳芳嫺，明年名古屋出擊也滿27歲，至於其餘女將的排名都還在百大之外，如何盡快培養更多新秀銜接補強，已是刻不容緩的課題。

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