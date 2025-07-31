LPGA英國公開賽》與風共舞 曾雅妮、徐薇淩備戰攻略

曾雅妮。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕總獎金950萬美元（約2.8億台幣）的LPGA英國公開賽今點燃戰火，台灣共3名球員取得資格，包含用前冠軍身分出賽的曾雅妮、徐薇淩和錢珮芸，要角逐142.5萬美元（約4229萬台幣）的冠軍獎金。

徐薇淩。（資料照）

曾：今年改用左手推桿

36歲的曾雅妮曾於2010、2011年在英國公開賽封后，她說：「英國公開賽一直都是我很喜歡的比賽和場地，目標要把最近練球成果表現出來。」她提到，近期狀況不錯，之前有跟短桿教練練習，找出一些不同的打法，更適合這個球場。

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今年英國公開賽在威爾斯的皇家波斯科高爾夫俱樂部舉行，曾雅妮過去未曾在這裡出賽，但她認為，在英國公開賽的場地，要打得更有想像力一些，不能拘泥於過去習慣。妮妮也提到，去年她在這場比賽的上果嶺率並不差，最後卻被淘汰，「有點像敗在推桿，但今年自己改用左手推桿，現在反而給我一些希望。」

徐：目標先晉級 再求名次

徐薇淩認為，英國的球場大多在海邊，風很大、天氣也難掌握，加上和美國球場的風格落差很大，進攻策略都要改變。對於多變的天氣，她苦笑說：「每次來這裡比賽，四季的衣服都得要準備好。」她表示，這週首要目標先晉級，再去追求更好名次。

這次從資格賽打起的錢珮芸說：「從資格賽中脫穎而出，站上正賽舞台，對我來說是一件非常值得珍惜的事。」她認為，資格賽的球場幫助她適應英國當地的風勢，她也會盡力打出最好表現。

在LPGA打滾多年，徐薇淩和曾雅妮認為，國際對於女子高爾夫更加重視，比賽也越辦越好。徐薇淩透露，這次球員餐廳像把「超市」搬進來，多了可外帶的食物，其他還有美甲服務、PS5遊戲區等，照顧大家身心。另外，這次英國公開賽設置Champions Corner，專屬於歷屆冠軍的休息區，曾雅妮表示，感受到他們對球員的重視。

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