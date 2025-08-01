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亞洲盃籃球錦標賽》2人名單出爐 最豪華台灣隊 目標4強

2025/08/01 05:30

亞洲盃男籃12人名單亞洲盃男籃12人名單

〔記者粘藐云／新北報導〕2025亞洲盃籃球錦標賽8月5日將在沙烏地阿拉伯吉達點燃戰火，台灣隊12人名單昨出爐，由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，胡瓏貿、高錦瑋、阿巴西等人回歸，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博，組成最強台灣隊，目標朝4強邁進。

建豪。（記者廖振輝攝）建豪。（記者廖振輝攝）

旅外三俠領銜

亞洲盃男籃台灣隊練球2人名單公布，圖為胡瓏貿。（記者廖振輝攝）亞洲盃男籃台灣隊練球2人名單公布，圖為胡瓏貿。（記者廖振輝攝）

PLG無球員入選

劉錚。（記者廖振輝攝）劉錚。（記者廖振輝攝）

瓊斯盃休兵的胡瓏貿、高錦瑋、馬建豪、阿巴西、曾祥鈞重返前線，搭配多名旅外好手，加上生力軍賀家兄弟，名單堪稱近幾屆最豪華。不過，僅剩3隊的PLG，沒有球員入選。

亞洲盃男籃台灣隊12人名單公布，圖中為總教練圖齊。（記者廖振輝攝）亞洲盃男籃台灣隊12人名單公布，圖中為總教練圖齊。（記者廖振輝攝）

胡瓏貿滿血回歸

亞洲盃男籃台灣隊昨天練球，阿巴西（右）、陳盈駿（左）進行攻防。（記者廖振輝攝）亞洲盃男籃台灣隊昨天練球，阿巴西（右）、陳盈駿（左）進行攻防。（記者廖振輝攝）

珍惜國家隊機會

總教練圖齊坦言，挑選這份名單是最艱難的事情，「我們必須考量球員身體狀況及彼此之間化學效應，找出最適合的12人。」最後捨棄周桂羽、陳又瑋、關達祐和蔡宸綱，圖齊表示，他們都是很棒的球員，未來仍有機會。

滿血回歸的胡瓏貿說：「經歷過大傷、開刀，能回到國家隊我很珍惜。」提到自己的定位，他表示會做好該做的事情，「高柏鎧下場時，我和祥鈞就是要把時間撐完，但怎麼安排就交由教練決定。」另外，高錦瑋、阿巴西也都利用休季赴美訓練，希望把狀態調整到最好。

小組賽對上紐西蘭

全力一搏搶勝

台灣隊在小組賽要碰上紐西蘭、菲律賓和伊拉克，胡瓏貿分析，「要擊敗紐西蘭難度很高，但我們會全力一搏，小組賽搶第2、3名，但可能會碰上日本、中國。」

馬建豪則樂觀看待，他說：「團隊先進8強再拚4強，我覺得是有機會分組第一的，假如表現有如預期都有機會。」

對於賀家兄弟加入，國家隊老班底都給予好評，阿巴西認為，他們為球隊帶來很多正能量，磨合上也沒問題。

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