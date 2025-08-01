亞洲盃籃球錦標賽》》慢一步 林書緯無緣國家隊

新北國王林書緯取得台灣本土球員身分，未來有機會披上國家隊戰袍。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王後衛林書緯日前通過國際籃總審核，取得台灣本土球員身分，未來有機會披上國家隊戰袍。總教練圖齊樂觀其成，並稱讚他是很優秀的球員。

籃協歡迎林書豪

也成本土球員

籃協副秘書長張承中昨指出，4月11日就將林書緯的申請案送出，並在6月15日通過審核，不過當時在男籃選訓時間已逼近下，最終遭到割捨。加上目前這批球員從去年6、7月磨合迄今已1年多，相對較熟悉教練體系。

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這次林書緯雖未入選，但接下來看他個人意願和教練佈局，籃協非常歡迎他加入。不過，大家都好奇，林書豪是否循同樣模式，張承中說：「他若申請，我們非常歡迎，從籃協角度，幫國家隊找更多好手、擴充人才庫都是好事，至於亞運就是另外規定，得看主辦國。」

對於林書緯有望披上台灣隊戰袍，胡瓏貿認為，這是很棒的事情，多1個即戰力，只是很可惜這次趕不上。阿巴西則說：「很開心有另一位跟我一樣身分的好手來幫助球隊，我希望未來林書緯也能加入一起在國家隊打拚。」

圖齊表示，林書緯是很棒的球員，未來有機會當然想邀請他，但這次集訓時間很短，加上他有其它規劃，考量種種因素沒能趕在這次亞洲盃前加入。

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