亞洲盃籃球錦標賽》高錦瑋 讓商務艙給防護員

高錦瑋讓座商務艙，令防護員暖心。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋再度披上國家隊戰袍參加亞洲盃，國家隊防護教練劉芃顥透露，小高日前曾主動詢問防護員是否有商務艙可搭，假如沒有他願意在回程時把商務艙座位讓出來，令他直呼很暖。

「想讓大家都能體驗到」

高錦瑋表示，其實上次成都世大運他就把商務艙讓給教練陳暉，至於理由為何，他說：「不是每個人都能花錢去坐商務艙，想讓大家都能體驗到。」

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籃協副秘書長張承中表示，目前的作法是選手、總教練坐商務艙，但他認為，這議題還有討論空間。他指出，亞洲盃是國際籃總一級賽事，「若商務艙是國家隊配備，希望政府可以給我們資源，不能全丟給單項協會。」

赴美訓練紮實

防守增壓迫感

張承中透露，倘若以飛沙烏地阿拉伯來算，13人商務艙和經濟艙的價差達200萬，這部分經費是由協會自籌，「我們當然想提升選手待遇，但很多已超出能力範圍，不是單項協會能負擔的。」

高錦瑋休季期間赴美，每天早上5點訓練且內容相當紮實讓他收穫不少，他表示，若未來有機會仍想再去。提到這次在國家隊的角色，小高說：「教練希望我上場時把節奏拉快，畢竟陳盈駿和林庭謙是比較穩定的節奏，我給自己的任務也比較簡單，就是讓他們在輪替時有多點休息時間，防守上也多給全場壓迫。」

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