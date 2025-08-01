世大運感恩餐會》湯智鈞：走下頒獎台 就是重新開始

行政院長卓榮泰（左四）帶領各級官員舉杯慰勉教練及選手。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣、翁聿煌／新北報導〕勇奪萊因魯爾世大運射箭男子反曲弓個人賽金牌的「湯包」湯智鈞，昨在返國餐會表示，走下頒獎台後就是重新開始，會讓自己回到挑戰者的姿態衝擊對手。

世大運羽球混雙金牌吳軒毅（右）與跆拳道品勢金牌郭彥妤（左）代表致贈簽名會旗給行政院長卓榮泰（中）。（記者陳志曲攝）

台灣隊在本屆世大運派出196位選手參加15種競賽種類，獲得5金、13銀、7銅，在獎牌榜排名第9，行政院昨舉辦代表團返國感恩餐會，院長卓榮泰親自出席恭喜選手，期許台灣健兒持續在國際賽場發光發熱。

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湯智鈞表示，會讓自己回到挑戰者的姿態衝擊對手。（記者陳志曲攝）

轉換角色 挑戰各國選手

湯智鈞在金牌戰與中國選手秦望愉激戰到加射階段以10分箭勝出，成為繼2005年伊士麥世大運郭振維後，台灣第二位男子反曲弓個人賽金牌得主，他透露，加射時教練劉展明沒有提醒太多，僅鼓勵他「你可以的」，讓他相信自己能辦得到，也順利頂住壓力射下金牌。

這是湯智鈞在成人層級的首面國際賽金牌，但他表示，下了頒獎台後就是重新開始，會將角色轉換為 挑戰者，繼續挑戰各國選手，他也期許自己能維持世大運的好表現，在今年世界錦標賽和名古屋亞運選拔賽續寫佳績。

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