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U12世界盃》本壘板紀律致勝 台灣保住爭冠機會

2025/08/01 05:30

台灣隊在超級循環賽首戰擊敗多明尼加，戰績緊咬美、日、韓。（WBSC提供）台灣隊在超級循環賽首戰擊敗多明尼加，戰績緊咬美、日、韓。（WBSC提供）

單局4次四壞灌7分

謝承濬2局下中繼1.2局飆4K，是奪勝功臣之一。 （WBSC提供）謝承濬2局下中繼1.2局飆4K，是奪勝功臣之一。 （WBSC提供）

重挫多明尼加

李權恩扮演好2棒串聯角色，貢獻選球與打擊力。（WBSC提供）李權恩扮演好2棒串聯角色，貢獻選球與打擊力。（WBSC提供）

〔記者龔乃玠／台南報導〕台灣隊昨在U12世界盃棒球賽複賽首戰在3局上把握不死三振的破綻，李權恩和張允恩各敲出1支2分打點安打，帶動單局7分猛攻，終場以9：4力退多明尼加，以2勝1敗咬住美、日、韓，保有晉級冠軍戰的機會。

3局上張允恩敲出2分打點安打。（WBSC提供）3局上張允恩敲出2分打點安打。（WBSC提供）

台灣隊陳啟盛3局上1出局靠捕手暴傳的不死三振上壘，並耐心與對手周旋，單局選到4次四壞，讓李權恩和張允恩的2支適時安打造成重傷害。台灣隊本屆已獲得41次四壞，比第2的日本隊多10次，造成對方投手不小麻煩。

本屆41次四壞

遙遙領先日本

台灣隊總教練章子健直言，選手的「本壘板紀律」都很好，雖然對方投手球速快，但不會揮到壞球，「中南美球隊的直球使用率高，要求選手嚴守好球帶，攻就強攻，選手們都做得很好。」

李權恩29日對墨西哥無安打，中斷連續4場敲安，賽前接受教練特調，「叫我蹲低一點，打擊有比較好。」在強調選球的團隊打擊方針，李權恩就選6次四壞，僅次於胡誠恩的8次和李秉容的7次，扮演好二棒的串聯角色。

台灣隊強投謝承濬扮演救火大隊，先發投手李秉容1.1局3次四壞退場，他接替中繼繳出1.2局4K好投，章子健說，謝承濬知道只要有狀況就會上場投球，「他登板也能馬上進入節奏，表現很好！」

本屆台灣小將性格如選球一般，既沉著又冷靜，賽前為了激發團隊士氣，謝承濬透露教練團提議比賽開打前，全隊圍圈喊聲統一獅神曲「AAOA」，選手同意採納，今天抗美大戰將延續下去，盼能震撼對手。

章子健指出，美國和中南美球隊一樣，攻擊能力很強，且是少棒常勝軍，拿過5座冠軍，是值得尊敬的對手，「希望選手能打出一場好球。」

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