U12降彈性係數 美國4棒也玩小球

瓦拉德斯（WBSC提供）

台灣今晚對美國 慎防重砲瓦拉德斯

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃棒球賽2連霸王者美國隊昨以7：1重挫墨西哥，展現砲管和小球戰術的靈活球風，瓦拉德斯更有傲視盃賽的3轟，絕對是今晚台灣隊必須嚴加看管的對象，美國總教練馬德森也說，期待對上台灣隊的比賽氛圍。

美國隊在2023年狂轟18支全壘打完成連霸，今年U12調降球棒的彈性係數，擊球沒有上屆會飛，讓美國隊更重視選手的運動能力與團隊攻擊，今年已有2次短打，且都是第4棒小艾略特，相當罕見。

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馬德森指出，「小球戰術確實是球隊比賽的一部分，希望團隊在攻擊上不斷帶給對手壓力。」但美國隊的火力仍不容小覷，團隊攻擊指數高達1.015，全隊6轟有3轟由瓦拉德斯貢獻，視教士隊球星馬查多為偶像的他，披13號向這位大聯盟重砲看齊，本屆已狂灌11分打點。

馬德森說，這支美國隊氣氛很好，當瓦拉德斯轟出全壘打，其他的選手也會替他感到開心，就像是自己有好表現一樣。

U12世界盃曾上演過8次台美大戰，台灣隊僅拿過2勝，有4次在冠軍戰飲恨。馬德森難掩出戰台灣隊的興奮感，「這是我們來的原因，心懷尊敬和最好的球隊交手，一定會在比賽中展現最好的一面。」

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