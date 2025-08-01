陳韻文劇場 差點砸了餅總儀式感

獅隊守護神陳韻文（左）第9局登板有驚無險，拿下本季第12次救援成功。（統一獅提供）

9局登板 驚險救援成功

獅隊蒙德茲先發7局無失分。 （統一獅提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕9局開始前，統一獅以2：0領先，總教練林岳平親自上丘將球交給守護神陳韻文，結果他雖上演1出局滿壘「劇場」後失1分，仍助獅隊以2：1擊敗味全龍、拿下2連勝，而先發7局無失分奪第7勝的蒙德茲則獲選單場MVP。獅隊雖仍在下半季墊底，但和排頭中信兄弟僅1場勝差，其他4隊則以5成勝率並列第2。

蒙德茲先發7局無失分

獅隊因台南主場受風災影響受損，前天和昨天改以澄清湖球場當主場都有好結果，只是蒙德茲前5局都有危機，前4局就出現3次觸身球，多虧3局上主審認定打者蔣少宏故意伸出左手肘挨球吻，才避免連4局都有觸身球，最終他以102球投完7局無失分，本季第3度獲選MVP。

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蒙德茲表示，這場比賽很精彩，投、打、守都表現很好，是團隊的勝利，他雖在第1局就出現滿壘亂流，在和捕手陳重羽搭配下也順利化解。龍隊先發投手鋼龍繳出6局被敲5支安打失2分的優質內容，但吞下本季第3敗。

8局上獅隊由高塩將樹後援，一開始就讓陳子豪和張政禹接連敲安，隨後也以兩次三振在任內順利解危。9局上獅隊交由陳韻文關門，一開始就讓劉基鴻敲出安打，隨後又對李凱威投出保送，雖三振吉力吉撈．鞏冠拿下第1個出局數，卻對朱育賢投出觸身球形成滿壘，所幸雖讓陳子豪擊出高飛犧牲打丟1分，仍有驚無險守成，拿下本季第12次救援成功。陳子豪前4打席靠觸身球和3支安打上壘，第5個打席又貢獻打點，是龍隊打線最大亮點。

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