U12世界盃》爭霸還沒絕望 陳啟盛噙淚喊加油

台灣隊在關鍵的台美大戰吞敗，今對南韓非贏不可，才有爭冠生機。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨天一度5：1領先，可惜5局下崩盤遭攻4分追平，打出氣勢的美國隊最終靠奇科德羅夫敲出再見安打，終場台灣隊以5：6吞下關鍵敗仗，若要搶進冠軍戰，今晚對南韓隊將非贏不可，更要寄望日本隊擊敗美國。

陳啟盛2局下提前登板，穩穩解決滿壘危機，可惜5局下崩盤失4分。（記者李惠洲攝）

提前登板先盛後衰

遭美大逆轉

台灣隊抗美一戰準備王牌後援陳啟盛在牛棚待命，2局下就提前上陣救火，霸氣三振全壘打瓦拉德斯化解滿壘危機，隨後在3至4局都無失分，加上隊友打線援護取得4分領先，眼看有望奪下抗美勝投，5局下卻不幸崩盤，單局被美國隊敲4安失掉4分，最終77球退場成為悲劇英雄。

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談到第5局的換投時機，台灣隊總教練章子健坦言確實很掙扎，畢竟陳啟盛該局仍有壓制力，球速保持113、114公里，相信他可以撐下去，「4分領先，想說讓投手群不要燒這麼快⋯小朋友都盡力了，細節做不好的部分由教練來承擔。」

台灣小將抗美失敗難過落淚，陳啟盛也眼眶泛紅地說，前面狀況不錯，後面有點失投，美國隊打線確實比別隊力量更好，打到球都會越過守備員，「希望最後幾場可以再加油，贏下每場比賽。」

今贏韓、寄望日贏美

還有爭冠機會

面對這場對台灣的關鍵一戰，美國隊也準備最速125公里的王牌後援瓦拉德斯應戰，跟陳啟盛一樣第2局提前救火，即便4局上因隊友漏接失掉2分非自責，他投到6局上球速仍有120公里左右，且倒吃甘蔗，完美鎖住台灣隊比賽後段攻勢，喚起5至6局的反攻氣勢。

台灣隊戰績2勝2敗，僅次於美日韓的3勝1敗，今天將上演美日和台韓大戰，台灣隊晉級冠軍戰之路尚未絕望，必須祈禱日本擊敗美國，再靠自己擊敗南韓，屆時台美韓將會互咬，比較對戰優質率決定3國誰晉級冠軍戰。

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