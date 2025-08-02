U12世界盃》小將扛住高壓 林楷宸一語道破

林楷宸（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃主要擔任台灣隊九棒的林楷宸，昨天終於靠拿手絕活「突襲短打」點出本屆第1支安打，4局下更在三壘防區大秀飛撲美技，對美國隊的高張力一戰攻守俱佳，賽後卻想起對澳洲因表現失常而落下的眼淚。

來自新竹關西少棒的林楷宸，在母隊都擔任開路先鋒，由於上壘率高，章子健安排九棒，跟好友胡誠恩形成「九一連線」，但盃賽前2戰很煎熬，首戰對古巴隊遭觸身2次，第2戰對澳洲心急如焚，2出局也想靠短打上壘，導致信心崩盤而落淚。

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這裡跟學校不一樣

是為國而戰

林楷宸回想，那一場對上澳洲，家人有來現場，卻4次打席都沒打好，比完賽落下眼淚，「這裡（台灣隊）跟學校不一樣，在學校只為校隊，這邊是為國而戰，壓力很不同。」

胡誠恩是來台灣隊才交到的好朋友，契機是李秉容家長幫大家剪頭髮時，林楷宸見胡誠恩的新造型很像「澎澎」，對他哈哈大笑。胡誠恩不甘示弱，指著身高僅146公分的林楷宸說他是「丁滿」。迪士尼的經典電影《獅子王》，串起兩人的友誼。

胡誠恩在預賽看見好友被古巴隊多次觸身，氣得用眼神怒瞪投手，林楷宸坦言既感動又驚嚇。對澳洲一役落下眼淚，「澎澎」的激勵也令他難忘，「他說，就算是很強的大谷翔平，他也會失敗。」從好友的鼓勵奮起，林楷宸昨抗美立功，希望最後2戰不要為國小最後戰役留下遺憾。

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