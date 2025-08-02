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專訪》國訓一週特調 羽球天作之合奪金

2025/08/02 05:30

黃博翊（記者塗建榮攝）黃博翊（記者塗建榮攝）

記者盧養宣／專訪

2025年世大運羽球混雙金牌個人檔案2025年世大運羽球混雙金牌個人檔案

台灣隊在2025年萊茵魯爾世大運羽球項目大放異彩，合計拿下2金、3銀、1銅，混雙更包辦金、銀、銅，寫下我國歷史新頁，站上最高頒獎台的金牌組合吳軒毅／楊筑云昨在蘆洲的球館接受本報專訪，分享這段驚奇之旅。

楊筑云（左）個性開朗，吳軒毅內斂安靜，兩人在羽球場上一拍即合。 （記者塗建榮攝）楊筑云（左）個性開朗，吳軒毅內斂安靜，兩人在羽球場上一拍即合。 （記者塗建榮攝）

「奪金當然很開心，但我覺得最開心的還是金銀銅都是台灣，站在頒獎台看著3面會旗緩緩升起的瞬間，覺得『哇！好爽！』」金牌到手後一週，吳軒毅談起歷史性一刻，語氣仍掩不住興奮，這是他和楊筑云合拍後第一座冠軍，也為這對「混雙天作之合」往後生涯增添不少信心。

楊筑云（左）與吳軒毅靠默契奪金。（記者塗建榮攝）楊筑云（左）與吳軒毅靠默契奪金。（記者塗建榮攝）

吳軒毅／楊筑云

世大運金喜

吳軒毅／楊筑云2023年開始合作，兩人受訪時透露，搭配至今溝通無礙，從來沒吵過架，一動一靜堪稱完美拍檔。23歲的吳軒毅個性悶騷，平時話不多，身為經驗較豐富的學長，比賽由他掌控節奏，「把話留在場上講。」

20歲的楊筑云開朗活潑，受訪時話匣子常一開就停不下來，但上了場「就聽學長的」，過去也嘗試過不同混雙搭檔的她說，「我第一次跟他搭完之後就跟其他隊友說，也太好配了吧！」

中租教練黃博翊指出，兩人各自在男雙、女雙項目都是實力不俗的球員，因此才會開始測試搭檔混雙，楊筑云前場移動速度快，加上打女雙，後場也有一定能力，身高191公分的吳軒毅除人高手長，協調性也不遜色，重要的是，兩人在溝通上非常融洽。

悶騷搭配開朗

混雙完美組合

看到愛徒奪金，黃博翊坦言出乎意料，透露兩人此次都是帶傷上陣，吳軒毅腳踝有傷、楊筑云則近兩年頻受腰傷所苦，「這是他們第一次參加大型運動會，相信有了這次的經驗會有不少成長，眼界也會不同。」

事實上，吳軒毅／楊筑云今年只合拍出戰2站國際賽，自4月底的台南全大運後就未再攜手出擊，世大運前僅在左營的國訓中心訓練一週就出發德國，不料最後一路過關斬將奪金，也讓吳軒毅笑說，「代表個性真的很合啊，靠默契！」

吳軒毅／楊筑云帶傷奪冠後，接下來國際賽計畫將視身體狀況評估，兩人目前世界排名暫居51，目標希望能超越曾高居世界第10的同門組合葉宏蔚／李佳馨，也不認為這面世大運金牌會帶來壓力，楊筑云指出，畢竟以排名來看，前面還有5組台灣混雙，「壓力不在我們身上。」

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