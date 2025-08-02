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兄弟攻蛋真的強 黃韋盛4安有推手

2025/08/02 05:30

黃韋盛單場敲出4安，助兄弟逆轉猿隊，取得大巨蛋4連勝。 （記者陳志曲攝）黃韋盛單場敲出4安，助兄弟逆轉猿隊，取得大巨蛋4連勝。 （記者陳志曲攝）

大巨蛋勝率0.675居冠

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟在台北大巨蛋真的很強，即便一開賽就落後3分，靠5局下搶到2分首次超前、7局下灌進3分擴大領先，以7：5逆轉擊退樂天桃猿，拿下本季在大巨蛋4連勝，在大巨蛋出賽40場，累計27勝、勝率0.675都是各隊最多。

兄弟黃韋盛演出生涯第二次單場4安，打下追平比數的重要2分，本季第2次獲選單場MVP，賽後感謝「像監視器一樣」的總教練平野惠一。打完3局追到2：3只差1分，5局下黃韋盛、江坤宇相繼建功各打回1分，中信4：3首次超前，7局下掌握樂天失誤再添3分，樂天雖在9局上扳回2分，呂彥青接手後只用2球就守住勝利。

兄弟李博登投7局是來台單場最長，最近2場出賽都在大巨蛋都拿勝投，投13局只失3分，平野表示，李博登撐過開賽的亂流，頑強吃完7局沒再掉分，讓打線有機會追回分數，在大巨蛋表現比較好可能是場地的關係。

奪MVP歸功平野目不轉睛

黃韋盛繼5月24日再次演出單場4安，也繼那場再獲MVP，他指出，季初打擊整個亂掉，感謝教練團與打擊部門協助調整，尤其是總教練平野，總是一對一指導他，「他像監視器一樣，時時刻刻都盯著我，還告訴我，今天就是今天，跌倒就再站起來，我很開心能在職棒，遇到這麼盯我的教練，我也想爭氣一點，努力回饋他的信任，不要讓他失望。」

兩隊今天繼續在大巨蛋交手，中信鑒於表定的鄭浩均身體有狀況，無法確定是否擔任今天的先發投手，選擇不預告，聯盟為求公平，兩隊先發投手皆不公布。中信球團回應，鄭浩均因為腰部緊繃，持續觀察是否影響今日出賽。

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