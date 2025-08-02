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台鋼的告白 熊版大師兄現身澄清湖

2025/08/02 05:30

龍鷹大戰遇雨提前裁定，6局上兩隊教頭握手言和。 （台鋼雄鷹提供）龍鷹大戰遇雨提前裁定，6局上兩隊教頭握手言和。 （台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕為了「大師兄」林智勝生涯最後一次在澄清湖球場的系列賽，台鋼雄鷹昨特別在左外野看台掛上「林智勝澄清湖球場引退紀念」看板，並在三壘看台後方通道擺上他在澄清湖62轟的逐支紀錄板，也讓不少龍迷都爭相和La New熊時期的林智勝人型立牌合影。

台鋼在澄清湖球場左外野設置林智勝紀念看板。（台鋼雄鷹提供）台鋼在澄清湖球場左外野設置林智勝紀念看板。（台鋼雄鷹提供）

林智勝在2004年6月3日穿上La New球衣在澄清湖球場生涯初登場，並從興農牛洋投飛勇手中敲出生涯首安，也讓他對這座生涯第1個主場格外有感情，甚至曾說希望引退賽能在這裡舉辦。味全球團最後規畫9月5-7日在大巨蛋替林智勝進行引退賽，而他昨起在澄清湖球場和台鋼的3連戰，先看到主場球隊台鋼的心意，左外野的大型看板上寫著：「永遠的大師兄 辛苦了。」

龍鷹大戰因雨裁定和局，龍隊洋投艾璞樂拿下MVP。（味全龍提供）龍鷹大戰因雨裁定和局，龍隊洋投艾璞樂拿下MVP。（味全龍提供）

生涯重要據點 台鋼表心意

台鋼領隊劉東洋指出，這是球團特別為林智勝安排的心意，「雖然不能說是最好的禮物，但希望能給他一個美好的紀念，也讓球迷回味過往智勝從La New時期開始締造的中職紀錄。」

林智勝以生涯累計304轟締造史上全壘打王紀錄，他在澄清湖共轟出62發全壘打，台鋼也將他在這裡的逐轟紀錄做成看板，讓球迷共同回憶過往的轟狂時刻。

只是統一獅因為颱風造成台南球場看台受損，昨公告8月19日至9月26日在台南球場的主場例行賽場地調整，其中9月25日和味全龍之戰就移師澄清湖球場，也讓林智勝正式告別澄清湖的日子因而「順延」。

龍鷹上演投手戰

因雨裁定和局

澄清湖球場昨上演的台鋼雄鷹和味全龍之戰，開賽前10分鐘下起大雨，延至晚上7點40分才開打。雙方先發投手吉田一將和艾璞樂展現高效率好投，前5局投完各只被敲出2安無失分。

只是6局上雨神又來亂，比賽延到9點40分才復賽，台鋼也換上首任後援投手施子謙中繼1局無失分，而龍隊則由艾璞樂續投，但飆出1次三振後，現場雨勢再起，最終裁定0：0和局，由投5.1局無失分的艾璞樂拿下單場MVP。

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