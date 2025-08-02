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流浪獅順從天意 下半季台南0主場

2025/08/02 05:30

陳傑憲（記者塗建榮攝）陳傑憲（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕上月丹娜絲颱風侵台，造成台南球場內野看台頂棚受損，目前正進行修繕工程，聯盟昨宣告8月19日至9月底的台南賽事移至新莊、澄清湖球場，意味下半季台南例行賽場數掛零，統一獅將繼續當「流浪獅」。

剩餘例行賽

移至新莊、澄清湖

本季獅隊在台南主場戰績是亮眼的14勝9敗，場均觀眾人數達7678人，較去年大幅成長41.1%，人氣非常旺，只是風雨無情，讓本季台南例行賽最終戰「定格」在6月28日，獅隊隊長陳傑憲看得很開，「這是天意啦！上天造成的，我們就順從天意去執行。」

「流浪獅」被迫離開台南四處征戰，陳傑憲坦言，影響當然很大，球員多數家住台南，到外地就沒有在家打球的感覺，賽前缺乏休息空間，不斷移動會增加疲勞感，很多事都不太方便，「不過，這是不錯的體驗，球團很久沒在新莊、澄清湖當主場，未來回想起來會是特別的經驗。」

新科7月打擊MVP林安可則說，在台南主場做任何事都比較方便，現在住宿、移動很麻煩，這幾個月都要跟別人借場地，意味會有更多的外宿，不過遇到也沒辦法，自己要去適應。

長期外地征戰

考驗球員教練耐力

獅隊總教練林岳平認為，球隊沒遇過這麼長時間在外地征戰，不能說沒影響，這是身為職業球員要調適的地方，只是說選手和隊職員的眷屬會比較辛苦，畢竟和家人相處的時間被剝奪。

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