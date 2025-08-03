攻蛋連3 場首局失3分 兄弟全贏

岳政華10局下敲出生涯首支再見安，率兄弟在延長賽擊敗猿隊。（記者林正堃攝）

岳政華生涯首支再見安

岳政華（右）敲出再見安打，哥哥岳東華向他道賀。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕中信兄弟昨一路落後，9局下一口氣追回3分扳平戰局，10局下靠岳政華敲出生涯首支再見安打，最終就以4：3擊敗樂天桃猿，以不可思議的逆轉勝拿下隊史1900勝，成為統一獅之後第2隊，兄弟總教練平野惠一說，「棒球比賽就是這麼不可思議，不到最後一刻不知道會怎麼樣。」

9局下猿隊投手威能帝（左）掉球，沒能刺殺王威晨，讓兄弟開啟追分攻勢。 （記者林正堃攝）

兄弟「美美」鄭浩均先發首局就失3分，打線遭樂天先發洋投威能帝壓制，前8局都沒得分，9局下一輪猛攻灌進3分追平，比賽進入延長賽採突破僵局制，10局上兄弟力保不失，下個半局兩出局滿壘，岳政華一棒敲安終結比賽獲選單場MVP，兄弟連3場在大巨蛋賽事首局掉3分落後，最終都贏得勝利。

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岳政華從少棒到職棒第1次擊出再見安打，他笑說，10局下有預感會輪他打擊，但祈禱不要，希望前面打者就可以結束比賽，「既然輪到我打就是想辦法做出貢獻，很想體驗再見安打的滋味，滿爽的！」

王威晨破解威能帝成關鍵

威能帝先發前6局都未被敲安，7局下1出局後兄弟隊長王威晨敲首安，讓威能帝挑戰無安打比賽夢碎，全場用121球投8.1局失3分狂飆14K無關勝敗，岳政華認為，王威晨這1安非常重要，讓全隊急躁的心冷靜下來。

岳政華盛讚威能帝今年的球速比去年還快，均速在150公里左右，極速達155公里，直球轉速和尾勁讓打者很有壓迫感又難以掌握，這場表現真的超強，比賽中團隊一直在討論如何攻破威能帝。平野認為，威能帝投得非常棒，以這場的投球內容，不管在哪個國家的職棒聯盟都能有好成績。

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