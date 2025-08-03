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陳重羽轟破僵局 舞步信手拈來

2025/08/03 05:30

獅隊陳重羽7局上敲出2分砲，超前比數，本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）獅隊陳重羽7局上敲出2分砲，超前比數，本季首轟出爐。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕賽前打擊率僅0.198的陳重羽，本季首轟在關鍵時刻出爐，統一獅靠他與陳聖平在7局上連續開砲轟下3分打破平手僵局，配合飛力獅交出7局失1分的好投，以5：3力挫富邦悍將拿下3連勝，下半季勝率回到5成，飛力獅最近8場出賽有7場交出至少6局的優質先發，防禦率小降至1.57穩居防禦率王。

陳重羽暌違近1年敲出全壘打，回休息室跳起開轟舞。 （記者陳志曲攝）陳重羽暌違近1年敲出全壘打，回休息室跳起開轟舞。 （記者陳志曲攝）

與陳聖平背靠背

擊敗悍將3連勝

兩隊打完3局以1：1平手，7局上，陳重羽在弟弟陳重廷敲安後開砲，是他繼去年9月17日後再次開轟，陳聖平緊接著抓第1球出棒也是全壘打，獅隊8、9棒連續開轟灌進致勝3分。陳重羽表示，因為打到球心，只覺得有機會形成安打，可以把攻勢串聯下去，跑到一壘才知道飛出去，因為今年首次在開轟後跳舞，舞步是他臨時想出來的。

陳重羽單場4打數2安打、2分打點，本季打擊率回到兩成以上，揮別前9場18打數僅1安的低潮。他指出，全壘打既非他的工作也非專長，每年都不會列為目標，今年的攻擊確實與前兩年有落差，打擊率快跟身高183公分一樣，雖然每年的挑戰都不一樣，還是要把該做的做好，「自己知道哪裡不好，希望起伏不要太大，否則會被自己打敗。」

總教練林岳平表示，8、9棒都開轟在球季中是會發生的事，只是這場剛好在膠著時為球隊打下勝利，陳重羽在守備上是球隊很倚重的選手，攻擊端有表現是紅利，尤其最近的打擊率有點低，這支全壘打對他的信心有幫助，飛力獅變化球也很犀利，在指甲問題改善後，球隊就比較安心。

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