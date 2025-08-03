後勁挺過最冗長5局 跨季20連勝

王柏融5局下敲出本季第3轟。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／高雄報導〕儘管大雨攪局，台鋼雄鷹洋投後勁昨仍用66球投完5局僅失1分，更在5局下獲得王柏融本季第3轟、生涯第95轟助拳，收下本季第10勝和第7座單場MVP，距離潘威倫的跨季21連勝只差1步，也締造跨季連28場先發不敗的中職新猷，他賽後得知締造紀錄則笑說，「太棒了!」

台鋼後勁先發5局奪勝，締造連28場先發不敗的中職新猷。（台鋼雄鷹提供）

距潘威倫連勝紀錄M1

後勁跨季連勝紀錄

只是比賽進行到5局下2出局因雨勢過大，主審裁定由台鋼以5：1擊敗味全龍，讓龍隊教頭葉君璋笑不出來。

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受西南氣流影響，南部天氣不穩定，台鋼前天起和味全的3連戰首戰就因天候狀況在6局下裁定0：0和局，昨也是在5局下2出局裁定，今天更因高雄市宣布停班課延至10月5日於同場地澄清湖球場進行。昨原訂下午4點延後到4點20分開打，但才進行約10分鐘比賽就中斷到晚間6點才復賽，打到5局下2出局又下大雨，比賽再度中斷。

後勁坦言，這是他先發出賽遇過最長的中斷，約1個半小時過程並未休息，在室內牛棚繼續模擬投球，但有注意用球數，投到5局上1出局後仍因疲累遇到單局3支安打失1分亂流，「當時球路較高，投手教練喊暫停，就是讓我稍微喘息一下。」後勁去年加入台鋼至今28場先發未嘗敗績，目前更是20連勝，「接下來就是挑戰21連勝了，其實中間的過程比較重要，每一場表現好才是最重要的。」

葉君璋直言，在這種狀況下，「贏的一方當然不想打，輸的一方當然想繼續打。」他不能接受的是比賽打到這個時候主審才以怕球員受傷為由裁定比賽，「應該在每次下雨時就想到球員會受傷，不是等到這時候才用這個理由來說服我。」

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