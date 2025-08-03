鄧愷威橫掃球威力 建仔拭目以待

鄧愷威（取自巨人官網）

〔記者羅志朋、倪婉君／台北-高雄連線報導〕效力美職巨人的台灣右投鄧愷威，今晨4點10分作客大都會先發，強碰日籍投手千賀滉大，這是鄧愷威大聯盟生涯首場先發，也是相隔2502天台灣投手再度於大聯盟先發亮相，上次是2018年9月29日的馬林魚陳偉殷。

今大聯盟初先發

台灣投手第6人

26歲的鄧愷威在2017年加盟雙城，2019年季中被交易至巨人，去年初登大聯盟出賽4場都是後援，共投11局失12分都是責失、防禦率9.82，近期他在小聯盟表現不俗，本季首度升上大聯盟，今天他將成為大聯盟史上第6位先發的台灣投手。

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中信兄弟投手教練王建民在2023年經典賽擔任台灣隊牛棚教練，當時曾與鄧愷威共事，王建民說，看過今年鄧愷威投球影片，橫掃球投得不錯，出手角度讓打者有壓迫感，穩定度若提升其實不好打，「機會難得要想辦法把握，思考怎麼樣才能在大聯盟待久一點，不要輕易把機會讓出來。」

味全龍總教練葉君璋曾與鄧愷威深度談話，葉總認為，「鄧愷威對自己很有信心，當你真的身處在大聯盟競爭時，就像在海底往水平面看，明明覺得自己很會游泳，卻還是會有不安的感覺。」葉總甚至用「你有溺水過嗎？」去試著描述在大聯盟競爭時的掙扎和不安感，直言心態必須夠強，這是鄧愷威現階段最大課題。

葉總指出，其實不只鄧愷威，如何讓自己心理更強大，這是所有台灣球員的課題，「我認為台灣球員無法站穩大聯盟不是能力問題，而是心理問題。」

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