U12世界盃》台灣隊拚9局克韓 只能爭銅不氣餒

鍾定栩（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕U12世界盃台灣隊昨天無懼大雨中艱辛抗戰，一路跟南韓隊鏖戰到突破僵局制的9局上，最終靠鍾定栩巨大的滿壘致勝四壞，串聯胡誠恩和謝承濬的致命安打，單局猛灌7分，終場以11：5拿下對戰南韓7連勝，今早銅牌戰力拚延續抗韓的「不敗神話」。

胡誠恩（右）3局上敲出2分全壘打。台灣隊目前3轟都是由他貢獻。（記者李惠洲攝）

今力拚抗韓8連勝

U12世界盃遭大豪雨侵襲，打亂今日賽程，有4場比賽遭取消，只安排攸關季、冠軍戰的台韓、日美戰開打。其中，台韓大戰不但打出本屆盃賽首次突破僵局制，更一路惡鬥到第9局，台灣隊小將展現強大韌性，鍾定栩9局上滿壘選進致勝四壞，胡誠恩補上致命2分安打、單場猛打賞外帶4分打點，扮演抗韓最大功臣。

請繼續往下閱讀...

「當下只想贏！」胡誠恩直呼，跟隊友們都沒放棄，即便9局上已經打到7分，還是覺得不夠多，「（全壘打）就是保持平常心去打，把練習做的拿出來，確實擊球！」

原本最理想劇本是日本擊敗美國，台灣再擊敗南韓，靠對戰優質率拚進金牌戰，但昨天日本隊開賽就一路落後美國，最終以0：8先輸球，提前宣告台灣隊爭銅，但台灣隊教頭章子健直言，整場比賽都只專注眼前抗韓一戰。章子健說，雖然一開始期待能殺進金牌戰，但選手們全力拚戰就夠了，「這場比賽令人感動，大家一起撐過來了，所有人都凝聚在一起。」

不論是IBAF世界少棒錦標賽或U12世界盃，台灣隊從未輸給南韓隊，累計7戰7勝，昨晚在9局上打擊南韓隊，章子健不諱言對士氣來說很有幫助，希望能打好最後一場比賽。

U12世界盃今早10點迎接最後賽程，美國連續3屆晉級冠軍戰，跟日本隊爭金，銅牌戰再上演台韓大戰。而昨晚比賽結束已近11點，選手們剩不到12小時休息，胡誠恩表示一定會準備好，「睡覺前，我會想一下要怎麼做！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法