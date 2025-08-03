U12世界盃》球棒效能降載 台灣3轟全是胡誠恩

U12選手使用球棒。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今年U12世界盃由於調降球棒效能係數，各隊全壘打產量都明顯大減，相較於上屆3支隊伍有雙位數的全壘打，今年卻有可能沒有球隊達標，讓守備、選球和戰術的重要性提升，向來靠長程砲火壓制對手的美國隊，今年也花不少心思來尋求3連霸，不再單靠蠻力。

降低BPF係數 保護小球員

世界棒壘球總會（WBSC）去年頒布，U12世界盃的球棒效能係數（BPF）必須從1.15 降到1.0，今年首度上路就左右比賽內容。由於國內少棒找不到BPF 1.0的球棒，選手都是拿「USABat」認證的球棒上陣，擊球距離跟過往比較也有差。

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台灣隊總教練章子健回想，過去少棒有1支球棒叫做「小橘」，擊到球都會飛很遠，「以前看過美國隊打者在U12從亞太少棒主球場夯到室內練習場，今年就沒有這種球了。」少棒調降球棒效能係數成趨勢，章子健認為可能是考量到小選手的安全，強勁的強襲球可能對投手造成傷害。

美國上屆18轟 縮水到7轟

上屆美國全隊有7名打者開轟，團隊狂敲18轟，今年只剩4名打者有全壘打，全隊縮水到7轟，更有4支集中在全壘打王瓦拉德斯身上，顯示沒有一定的力量球就飛不出去，也難怪美國教頭馬德森說，選材會更加注重選手的運動能力與速度。

連同胡誠恩昨天對南韓的2分彈，台灣隊本屆敲出3轟跟上屆產量相同，不同的是，2年前的台灣隊是3人各轟1支，今年全都是胡誠恩貢獻，可看出更換球棒的影響。

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