晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

U12世界盃》球棒效能降載 台灣3轟全是胡誠恩

2025/08/03 05:30

U12選手使用球棒。 （記者李惠洲攝）U12選手使用球棒。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今年U12世界盃由於調降球棒效能係數，各隊全壘打產量都明顯大減，相較於上屆3支隊伍有雙位數的全壘打，今年卻有可能沒有球隊達標，讓守備、選球和戰術的重要性提升，向來靠長程砲火壓制對手的美國隊，今年也花不少心思來尋求3連霸，不再單靠蠻力。

降低BPF係數 保護小球員

世界棒壘球總會（WBSC）去年頒布，U12世界盃的球棒效能係數（BPF）必須從1.15 降到1.0，今年首度上路就左右比賽內容。由於國內少棒找不到BPF 1.0的球棒，選手都是拿「USABat」認證的球棒上陣，擊球距離跟過往比較也有差。

台灣隊總教練章子健回想，過去少棒有1支球棒叫做「小橘」，擊到球都會飛很遠，「以前看過美國隊打者在U12從亞太少棒主球場夯到室內練習場，今年就沒有這種球了。」少棒調降球棒效能係數成趨勢，章子健認為可能是考量到小選手的安全，強勁的強襲球可能對投手造成傷害。

美國上屆18轟 縮水到7轟

上屆美國全隊有7名打者開轟，團隊狂敲18轟，今年只剩4名打者有全壘打，全隊縮水到7轟，更有4支集中在全壘打王瓦拉德斯身上，顯示沒有一定的力量球就飛不出去，也難怪美國教頭馬德森說，選材會更加注重選手的運動能力與速度。

連同胡誠恩昨天對南韓的2分彈，台灣隊本屆敲出3轟跟上屆產量相同，不同的是，2年前的台灣隊是3人各轟1支，今年全都是胡誠恩貢獻，可看出更換球棒的影響。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中