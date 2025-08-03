妮妮愛恨高爾夫 暌違7年闖LPGA決賽

曾雅妮晉級英國公開賽決賽，上一次晉級LPGA決賽已是2018年。（資料照）

前球后奮起

兩回合並列35名

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA英國公開賽昨進行第2回合，徐薇淩揮出72桿，以總桿143桿並列19，曾雅妮繳出73桿，總桿145桿並列35，雙雙晉級決賽，曾雅妮前次在LPGA賽事晉級已是2018年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽。

徐薇淩第1回合揮出71桿，昨抓4鳥、吞4柏忌；曾雅妮則抓4鳥、吞5柏忌，這是她自2017年英國公開賽後，再度於LPGA大賽晉級。

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徐薇淩也晉級

143桿並列19名

曾雅妮2010、11年在英國公開賽連霸，但近幾年陷入低潮，還因髖關節傷勢動刀，成績不理想，這次用前冠軍身分出賽，她特別加強短桿，並找出適合這座球場的打法。曾雅妮坦言，許久未打進週末決賽，知道自己有機會達標，最後幾洞較緊張，「最後一洞開球有點太快，導致吞下柏忌，否則有機會抓博蒂，但還是很開心能晉級，接下來要打得更享受、更自在一點。」

36歲的曾雅妮生涯囊括15座LPGA冠軍，也曾高居世界球后，雖深陷低潮多年未能晉級，她卻未想過放棄，如今重返LPGA決賽舞台，她說：「手術後我才意識到，我有多愛高爾夫。」每次經歷挫折，好像又更愛這項運動了，「這真的很瘋狂，我跟高爾夫的關係就是又愛又恨。」

錢珮芸昨繳出75桿，總桿152桿無緣晉級，日本女將山下美夢有飆出65桿，以總桿133桿獨居第1，並握有3桿優勢。

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