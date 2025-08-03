晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

妮妮愛恨高爾夫 暌違7年闖LPGA決賽

2025/08/03 05:30

曾雅妮晉級英國公開賽決賽，上一次晉級LPGA決賽已是2018年。（資料照）曾雅妮晉級英國公開賽決賽，上一次晉級LPGA決賽已是2018年。（資料照）

前球后奮起

兩回合並列35名

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA英國公開賽昨進行第2回合，徐薇淩揮出72桿，以總桿143桿並列19，曾雅妮繳出73桿，總桿145桿並列35，雙雙晉級決賽，曾雅妮前次在LPGA賽事晉級已是2018年台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽。

徐薇淩第1回合揮出71桿，昨抓4鳥、吞4柏忌；曾雅妮則抓4鳥、吞5柏忌，這是她自2017年英國公開賽後，再度於LPGA大賽晉級。

徐薇淩也晉級

143桿並列19名

曾雅妮2010、11年在英國公開賽連霸，但近幾年陷入低潮，還因髖關節傷勢動刀，成績不理想，這次用前冠軍身分出賽，她特別加強短桿，並找出適合這座球場的打法。曾雅妮坦言，許久未打進週末決賽，知道自己有機會達標，最後幾洞較緊張，「最後一洞開球有點太快，導致吞下柏忌，否則有機會抓博蒂，但還是很開心能晉級，接下來要打得更享受、更自在一點。」

36歲的曾雅妮生涯囊括15座LPGA冠軍，也曾高居世界球后，雖深陷低潮多年未能晉級，她卻未想過放棄，如今重返LPGA決賽舞台，她說：「手術後我才意識到，我有多愛高爾夫。」每次經歷挫折，好像又更愛這項運動了，「這真的很瘋狂，我跟高爾夫的關係就是又愛又恨。」

錢珮芸昨繳出75桿，總桿152桿無緣晉級，日本女將山下美夢有飆出65桿，以總桿133桿獨居第1，並握有3桿優勢。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中