FIBA聚焦亞洲盃 點名台菲戰必看

賀丹（左） 與賀博兄弟首度效力台灣隊。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025亞洲盃男籃錦標賽8月5日將在沙烏地阿拉伯點燃戰火，台灣隊昨晚踏上征途。亞洲盃官網昨專文介紹賀丹、賀博，在焦點賽事方面，則點名台灣和菲律賓、伊拉克兩戰為D組的必看對決。

賀丹、賀博首度披上台灣隊戰袍，參與國際籃總（FIBA）正式賽事，令外界頗為期待。官網特別撰文介紹兩人，內文指出，他們將為以三分投射見長的台灣隊帶來更多體能天賦，注入新能量，並詳細說明賀丹、賀博在康乃爾大學和哈佛大學的相關資歷。

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台灣隊小組賽和紐西蘭、菲律賓和伊拉克同組，官網認為，台菲戰將是攸關晉級的賽事。兩隊前次交手為亞洲盃資格賽，當時盧峻翔的關鍵三分球助台灣隊取勝，終止對戰3連敗，雙方共對決7次，台灣僅拿2勝。上次輸球，菲國這回肯定想報一箭之仇，主帥寇恩直言，他們對上台灣會全力以赴，加上這次有賀家兄弟加入，多了更多可用之兵，必須警戒。

台灣和伊拉克之戰也是必看焦點，兩隊雖從未在FIBA賽事碰頭，但先前伊拉克2017年瓊斯盃曾來台，當時的歸化球員梅菲爾德還在陣中，只是比起紐、菲，伊拉克對台灣而言相對陌生，可望打出不同火花。

台灣隊昨夜出發，先前已返美隨康乃爾大學赴義大利集訓的賀丹，8月4日將飛往沙國和台灣隊會合，台灣隊將於8月6日凌晨2點首戰菲律賓。

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