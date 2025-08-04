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磨練小球戰術 美國U12三連霸

2025/08/04 05:30

美國隊近7屆狂掃6座冠軍。 （記者李惠洲攝）美國隊近7屆狂掃6座冠軍。 （記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕今年U12世界盃大改規則，不僅取消指定打擊，又調降球棒效能係數（BPF），對向來靠力量球風贏球的美國隊是一大逆風，但他們在半個月內精進小球戰術，花數個小時練短打，再搭配世界第一的投手群，昨金牌戰7：1擊敗日本隊，美國最終仍締造3連霸，近7屆狂掃6座冠軍。

半個月內精進

花數小時練短打

美國隊今年盃賽成功執行4次犧牲觸擊，僅次於南韓隊的7次、台灣隊的5次，連日本隊監督大久保秀昭都直呼，本屆的美國隊不只是個人力量，還有團隊的力量，「使用不少短打，有在磨練小球戰術。」對此，馬德森回應，從集訓以來，教練和選手就一直強調團隊，最後球隊的團結成為獲勝關鍵。

在守備相對不穩的少棒層級，短打能造成的破壞力超出預期，安打機率也不小，台灣隊林楷宸本屆的2安都是靠突襲短打，且有跑回分數。未來U12世界盃要挑戰佳績，有速度且能作戰的球隊將會成為趨勢。

奇科德羅夫

史上首位「無轟MVP」

本屆MVP奇科德羅夫是美國隊轉型最大象徵，他30打數敲16安，沒有全壘打，成為史上首位「無轟MVP」，他就透露，集訓花數小時練習短打和小球戰術，「我們知道，這會幫助我們贏球。」

不同於美國隊，日本隊為了協助小朋友成長，已連續3屆不執行短打，未能讓速度發揮極大化，這讓馬德森有點驚訝，「不過這是他們想做的，相信教練團都知道在做什麼。」

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