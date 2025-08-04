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湖人3年49億 綁定東契奇拚冠

2025/08/04 05:30

湖人以3年總值1.65億美元延長合約綁定東契奇，昨舉行盛大記者會。（路透）湖人以3年總值1.65億美元延長合約綁定東契奇，昨舉行盛大記者會。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕詹姆斯已經40歲，湖人未來勢必要交給26歲的東契奇，昨紫金大軍以3年總值1.65億美元（約49.2億台幣）延長合約綁定東契奇，這位超級球星期許自己能為洛杉磯再奪NBA總冠軍。

續約記者會

詹皇缺席引議論

東契奇原本效力獨行俠，但今年2月被無預警送往湖人，他上季場均繳出28.2分、8.2籃板和7.7助攻。為了不讓東契奇在明年夏天變成自由球員，湖人獻上延長合約，至少留人到2028年。

東契奇在2028年有球員選擇權，屆時能跳出合約，且將累積10年資歷，有資格簽下5年4.17億美元（約124.4億台幣）的頂級合約。東契奇表示，「湖人是很棒的球團，我相信我們一起建立的一切，並盡我所能努力工作，為洛杉磯帶來更多冠軍。」此外，東契奇將捐500萬美元資助全球77位年輕運動員追夢，「籃球改變了我人生，我很幸運能夠回饋。」

湖人為東契奇盛大召開續約記者會，最尷尬是詹姆斯沒出席，引發外界議論。湖人總管佩林卡強調和詹姆斯的關係沒問題，一直都有跟其經紀團隊保持聯繫，且詹姆斯若能在湖人退休，更是一件非常棒的事。

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