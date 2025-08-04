王政順2分砲 象大巨蛋橫掃猿

中信兄弟在台北大巨蛋主場舉行K歌主題日，3天合計進場96404人，刷新中職單一系列戰最多進場人數紀錄。（記者林正堃攝）

魏碩成5.2局失2分

魏碩成先發交出5.2局失2分好投，拿下本季第3勝。（記者林正堃攝）

進帳本季第3勝

王政順（右）擊出2分砲，獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕台北大巨蛋成為中信兄弟下半季的「福地」，系列戰對樂天桃猿前兩場第一局就都先掉3分，苦苦追趕才逆轉成功，昨再戰靠首局就先馳得點，一路領先，加上王政順、宋晟睿開轟，左投魏碩成先發5.2局只失2分，終場兄弟以5:3贏球，系列賽橫掃對手，並取得4連勝，暫居下半季龍頭。

3天96404人進場

單一系列賽新高

連同上週以客隊之姿3連勝將統一獅清盤，中信兄弟連兩週在大巨蛋完成系列戰橫掃、6連勝，且昨主場主題日壓軸進場36808人，為本季第3多、週日場次最多，3天對猿隊合計湧入96404人，刷新中職單一系列戰最多進場人數紀錄，黃衫軍面子、裡子雙贏。

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王政順MVP

「珍惜每次上場機會」

中信兄弟教頭平野惠一昨賽前排陣一次關鍵用人抉擇，立見成效。攻優於守的王政順因賽前對戰樂天先發黃子鵬，打擊率就破5成，昨被排入先發，取代不動二壘手岳東華。阿順4局下擊出2分砲，擴大領先為4:0，也是他個人本季第2轟，這2轟都出現在大巨蛋，今年第一次獲選單場MVP。

平野惠一坦言：「坦白說，二壘的守備是岳東華比較好。昨在東華的守備、阿順的打擊之間，選擇了阿順，他很好的回應我們的期待，甚至做得更好。期待他在守備端也能更精進自己。」

王政順說，每次上場對自己而言，都希望能珍惜並把握機會，「心態上不能一直墮落，不然會很煎熬。告訴自己，不管有沒有先發，練習要更投入，心態朝正面的方向。」王政順坦言，沒注意到對戰黃子鵬成績，但賽前開會都會擬定策略，盡可能掌握。

樂天在6、7局得分，一度追成3:4，兄弟宋晟睿7局替補上場，不僅保持本季全勤紀錄，唯一打席就轟陽春砲，助隊再拉開領先2分差距，自己也僅差2轟、1盜壘，就能完成生涯首次單季「雙十」。魏碩成靠牛棚守成，進帳本季第3勝。

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