晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

吳俊偉展自信 7球救援成功

2025/08/04 05:30

吳俊偉昨投出3上3下，僅用7球完成任務，本季首次救援成功。 （記者林正堃攝）吳俊偉昨投出3上3下，僅用7球完成任務，本季首次救援成功。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨5：3擊敗樂天桃猿，系列賽完成橫掃。更大的好消息是，因傷休養大半季的吳俊偉，昨本季第3場出賽、也是首次在有救援成功機會下，他投出3上3下、包括1次三振，僅用7球完成任務。

扮演終結者 坦言有些生疏

吳俊偉是去年12強台灣隊奪冠功臣，年初歸隊後卻在春訓肩膀受傷，7月初才展開復健賽。吳俊偉本季首戰是7月30日，前兩次出賽都在沒有救援成功機會下登板。吳俊偉坦言，昨首次有救援成功機會，心理上確實頗為生疏，他說：「真的就是比第一場出賽還緊張，抓到第一個出局數，才比較安心一點。球的控制力都還不錯，越來越有信心。」

吳俊偉透露，剛歸隊時還不確定自己定位，投手教練王建民則是天天確認自己的狀況，「身體狀況其實每天都不同，但球隊有需要，就盡量力求表現，不管投第幾局都一樣。」吳俊偉也說，昨拿下救援成功，心情輕鬆了一點，接下來希望把均速也拉上來。

中信兄弟總教練平野惠一說，由於吳俊偉這幾場恢復狀況不錯，昨就安排他最後半局登板，雖一度擔心他能否這麼快在高張力狀況下完成任務，但結果來看，吳俊偉展現了「終結者就是我的位置」的自信。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中