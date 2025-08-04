吳俊偉展自信 7球救援成功

吳俊偉昨投出3上3下，僅用7球完成任務，本季首次救援成功。 （記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟昨5：3擊敗樂天桃猿，系列賽完成橫掃。更大的好消息是，因傷休養大半季的吳俊偉，昨本季第3場出賽、也是首次在有救援成功機會下，他投出3上3下、包括1次三振，僅用7球完成任務。

扮演終結者 坦言有些生疏

吳俊偉是去年12強台灣隊奪冠功臣，年初歸隊後卻在春訓肩膀受傷，7月初才展開復健賽。吳俊偉本季首戰是7月30日，前兩次出賽都在沒有救援成功機會下登板。吳俊偉坦言，昨首次有救援成功機會，心理上確實頗為生疏，他說：「真的就是比第一場出賽還緊張，抓到第一個出局數，才比較安心一點。球的控制力都還不錯，越來越有信心。」

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吳俊偉透露，剛歸隊時還不確定自己定位，投手教練王建民則是天天確認自己的狀況，「身體狀況其實每天都不同，但球隊有需要，就盡量力求表現，不管投第幾局都一樣。」吳俊偉也說，昨拿下救援成功，心情輕鬆了一點，接下來希望把均速也拉上來。

中信兄弟總教練平野惠一說，由於吳俊偉這幾場恢復狀況不錯，昨就安排他最後半局登板，雖一度擔心他能否這麼快在高張力狀況下完成任務，但結果來看，吳俊偉展現了「終結者就是我的位置」的自信。

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