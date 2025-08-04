離譜「獅」誤 勝利拱手送悍將

張育成靠8局下關鍵安打和積極跑壘，獲選單場MVP。 （記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕昨天8局下，2人出局一、三壘有人，統一獅中外野手林佳緯出現極為離譜的漏接失誤，讓富邦悍將一口氣跑回2分，最終悍將就以2：1逆轉勝獅隊，拱手將勝利送給對手，賽後獅隊教練和球員面色凝重，匆匆離開球場不願接受媒體採訪。

林佳緯漏接

張育成衝回致勝分

7局下獅隊外野換將，左外野手蘇智傑退場，中外野手陳傑憲移防左外野，林佳緯替補上陣守中外野，8局下戰局風雲變色，兩出局後范國宸選到保送，張育成敲安形成一、三壘有人，戴培峰擊出中外野飛球，眼見林佳緯已掌握，沒想到竟漏接高飛必死球形成嚴重失誤，張育成從一壘拔腿狂奔跑回關鍵的第2分，9局上張奕順利守成，拿下本季第7次救援成功。

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張育成靠8局下關鍵安打和積極跑壘獲選單場MVP，他說，當下在一壘是超前分，不管球打到哪裡就是全力衝刺，剛好林佳緯失誤讓他得以跑回來，「我也不知道他有沒有接到球，只想著全力衝回本壘得分，完全沒放掉速度。」

悍將總教練陳金鋒表示，當時已兩出局，球打出去壘上跑者就是全力往前衝，張育成這一點做得很好，因為不知道結果會是怎麼樣，積極跑壘才能跑進第2分。

獅隊洋投布雷克先發6局無失分，眼見到手的勝投卻因林佳緯的要命失誤飛了，連續4場先發挑戰生涯第50勝失利，吳承諭後援1局失2分皆非責失苦吞敗投，賽後他露出無奈的表情說，「沒關係啦！」

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