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李吳永勤生涯首勝 「屬於大家的」

2025/08/04 05:30

進職棒歷經3281天，富邦李吳永勤昨終於拿下生涯首勝。 （記者王藝菘攝）進職棒歷經3281天，富邦李吳永勤昨終於拿下生涯首勝。 （記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕進職棒歷經3281天，富邦悍將左投李吳永勤昨天後援1局無失分終於拿下生涯首勝，他說，「我的角色是中繼投手，沒想過拿勝投，這是靠全隊努力得來的，這一勝是屬於大家的。」

27歲的李吳永勤在2016年季中加盟中信兄弟，只是發揮空間有限，今年轉戰悍將破繭而出，出賽34場共投26.2局、防禦率3.88，表現力壓過去5年在兄弟的21場共24局、防禦率4.88，躍居悍將牛棚大將。

昨8局上李吳永勤登板，他連續解決陳傑憲、林佳緯和林安可，再靠下個半局球隊攻下2分逆轉，生涯出賽55場終於嚐到勝投滋味。獲選單場MVP的張育成說，「這座MVP應該屬於李吳的，他遇到中心打者又能壓制，如果沒能守住勝負難料，這是非常重要的一局。」

看到對手失誤

當場興奮大叫

李吳永勤這一勝還得「歸因」獅隊中外野手林佳緯的要命失誤，他說，當時人在牛棚拉橡皮做恢復，戴培峰打出去他就先吶喊，看到球落地又繼續吶喊且動作很大，得到第2分牛棚投手都很High。

進職棒多年終於苦盡甘來，李吳永勤說，教練安排他什麼任務就是按部就班完成，為球隊守下每一局和每一個關鍵時刻，自己可以用聲音和動作振奮隊友，讓他們下一局有更好的攻勢。

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