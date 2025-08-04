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腰帶、手套都有國旗 鄧愷威還有下一次先發

2025/08/04 05:30

鄧愷威昨在大都會花旗球場登板，手套和腰帶上都清楚可見台灣國旗。（法新社）鄧愷威昨在大都會花旗球場登板，手套和腰帶上都清楚可見台灣國旗。（法新社）

3.1局失5分 吞生涯首敗

〔記者倪婉君／綜合報導〕暌違2502天，26歲右投鄧愷威昨成為史上第6位在大聯盟先發的台灣投手，他穿上66號巨人球衣在大都會花旗球場登板，手套和腰帶上都清楚可見台灣國旗，最終以3.1局失5分吞下生涯首敗，但可望本週在巨人主場獲得第2場先發機會，賽後他說：「我有點失望和沮喪，並沒有為比賽順利定調。」

繼2018年9月27日效力馬林魚的陳偉殷，鄧愷威代表台灣站上大聯盟投手丘，一開局雖以觸身球、四壞球讓兩名打者上壘，但對擁有史上最大合約的索托送出三振，然而1顆94英里速球讓阿隆索轟出3分砲，立刻接受震撼洗禮，這也是阿隆索生涯第250轟。

「一開始我有點緊張，前面幾球也找不到感覺，過了第1局才慢慢穩定下來。」鄧愷威透過翻譯訴說一開始的緊張心情，到了2局下他用2次三振和滾地球製造3上3下，3局下更K掉林多，只是第4局危機再起，留下1出局一、二壘有人退場，最終跑者也都回壘得分，讓他的帳面失分又多了2分。大都會派出日籍投手千賀滉大先發，形成亞洲對決，但他投4局被敲5安失4分的成績也不理想。

巨人終場以6：12吞敗，週末將回到主場和國民展開3連戰，也是鄧愷威下次登板的時機點。巨人教頭梅爾文認為儘管鄧愷威未能將先發局數拉長，仍看到一些正面訊息，也因右投魯普還在傷兵名單，預計會將這位台灣投手留在先發輪值。

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