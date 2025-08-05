台鋼本季還未攻蛋 場均已破7000人

中職2025年6隊票房

〔記者徐正揚／台北報導〕中職2025年球季完成228場賽事，觀眾總人數來到220萬642人次，平均每場突破9600人，大巨蛋才打32場就貢獻63萬623人雖是最大推手，各隊既有主場的票房成績也有顯著成長，中信兄弟的洲際場均更只差265人就達到1萬人，最特別的是台鋼雄鷹，雖是唯一還沒領取大巨蛋紅利的球隊，場均在經營相對不易的南部澄清湖主場仍超過7400人。

台鋼雄鷹目前澄清湖主場場均票房7408人，比去年7012人成長約6％。（資料照）

中信上週以9萬6404人改寫大巨蛋系列賽最多觀眾人數紀錄，既把該隊本季場均推上13602人的高點，繼去年10098人後連續兩年主場平均超過1萬人也是中職首見，洲際場均9735人更是各隊既有主場最高，排除2022年新竹只打2場平均9764人的特例，是中職實施主場制後首次室外球場單季場均突破9000人，本季若能站上1萬人將寫下歷史新頁。

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台鋼今年雖在大巨蛋安排4場主場，卻要等到下半季表定最後4天，是目前唯一還沒拿到大巨蛋紅利的球隊，場均只靠既有主場就有7408人，比去年7012人成長約6％，但八月在台東安排4場主場，票房能否優於去年5場平均3482人，恐牽動未來的主場安排；味全龍今、明兩天在大巨蛋安排第11、12場主場雖是各隊最多，非大巨蛋場次的場均7344人卻在各隊墊底。

扣除疫情限制進場人數的2020-21年，樂天桃猿含前身Lamigo桃猿自2014至2023年的主場票房都是聯盟第一，自中職前進大巨蛋後卻連續兩年下滑，從去年第四掉到今年第五，樂天今年在桃園場均8099人在各隊既有主場雖排第二，與全季場均8250人的差距卻是各隊最小，大巨蛋紅利只收到2場是主因之一，有機會靠八、九月在大巨蛋各排5場主場向上提升。

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