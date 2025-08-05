8月21場大巨蛋 風雨無阻賣點已不夠

兄弟K歌主題週攻蛋，3連戰票房合計96404人。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕相較中南部一週來因暴雨延賽、裁定比賽大增，球員、工作人員和球迷更是辛苦異常；「得天獨厚」的台北大巨蛋無畏風雨，球團不惜砸重本辦主題日邀請大咖藝人和送贈品吸客，因為保證不會受天候影響而使比賽泡湯，血本無歸，造就滿滿進蛋觀戰人潮，也展現這顆苦等32年才孵出的金雞蛋價值。

中職2025年6隊票房

中職明星賽後，大巨蛋合計有44場例行賽，上週剛結束的中信兄弟K歌主題週，在韓團ITZY、Super Junior-D&E，和歌手歌手張棟樑、戴佩妮、蕭秉治加持下，連同週六的4萬人滿場，象猿3連戰合計96404人，刷新中職單一系列戰最多進場人數紀錄，黃衫軍場上橫掃對手樂天桃猿，荷包和戰績都賺飽飽。

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維持大巨蛋熱潮 成各隊課題

最多能容納4萬人的大巨蛋，單場票房破萬已屬基本盤，尤其最近全台天氣不穩定，至少有大巨蛋的棒球賽可安穩觀賞，對棒球迷而言，再珍貴不過。不過，大巨蛋今年畢竟是啟用的第2年，加上多了「平日蛋」場次，場次密集，8月就高達21場，「巨蛋熱潮」該如何維持，成了各隊課題。

在台灣隊去年12強奪冠、年初經典賽資格賽拿下正賽資格加持下，各隊主場票房都呈現漲幅，唯獨大巨蛋票房成長率為負數，倒退4.75%，今年4月11日統一獅主場出戰味全龍，更開出首次低於1萬人（9210人）。但在中信兄弟一波破紀錄系列戰加持下，明星賽後的10場大巨蛋票房，平均還略高於明星賽前。

中職明星賽連兩年在大巨蛋舉行，7月19、20日皆滿場、合計8萬人創紀錄。而7月起適逢暑假，「家庭客」增加，加上大巨蛋檔期出現空檔導致場次驟增，聯盟在日前抽籤決定場次後，抽到大巨蛋主場的各隊，規劃各種賽前、賽後活動，力邀韓團、歌手刺激票房，為的就是保持巨蛋體驗新鮮感。僅休息一天，大巨蛋今天又將迎來龍象2連戰，由於平日開打，賣座如何，值得觀察。

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