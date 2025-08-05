TPBL選秀熱門人物》劉丞勳 天道酬勤 持續進化

劉丞勳小檔案

台灣兩職籃聯盟休賽季針對合作和合併事宜協商多時，最終宣告破局，TPBL將在8月11日率先舉辦選秀，本報邀請即將投入選秀的UBA焦點球員回顧籃球生涯，也分享對投身職業舞台的期許。

劉丞勳從大一獲得UBA公開男一級新人王，大三成為最快千分男，大四登頂歷史得分王，每年都持續進化。 （記者劉信德攝）

記者盧養宣／專訪

NBA職籃偶像

從杜蘭特變柯瑞

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劉丞勳在泰山高中時就嶄露頭角，他就讀桃園楊明國中時曾接受媒體訪問，當時他的偶像是全能前鋒杜蘭特，時隔8年再被問到同一問題，他笑說，偶像確實換了，現在更喜歡勇士一哥柯瑞。

談起柯瑞，劉丞勳語氣中滿是敬佩，「他身高跟我差不多，卻可以在NBA有這樣的歷史成就，一定是非常努力訓練。」

自律苦練三分球

一天至少投500顆

天道酬勤，在主帥劉孟竹眼中，劉丞勳同樣是不折不扣的訓練狂，從大一獲得UBA公開男一級新人王，大三成為最快千分男，大四登頂歷史得分王，每年都持續進化，靠的是自律和苦練，他透露，大三開始為自己訂下1天至少投進500顆三分球才能休息的規定。

告別學生舞台

最滿意歷史得分王

在UBA締造不少輝煌紀錄，如今迎來告別學生舞台的時刻，對劉丞勳來說，歷史得分王最具意義，「從學弟到學長，從0分到這個分數（1457分），一路上滿艱辛的，能得這麼多分也要感謝隊友的幫助。」

劉丞勳將柯瑞視為偶像，至於NBA新生代球員，他最欣賞杜克大學天才前鋒、獨行俠新科狀元佛拉格。無獨有偶，劉丞勳同樣被視為今年職籃的狀元熱門，但他說，這份光環並未帶來太多壓力，對於成為職業球員後會受到更多關注也已做好準備，「我知道大家都會有期待，我想繳出超出大家期待的表現，不管是不是狀元，我還是會好好練球，努力讓自己進步。」

爭取新人王

讓教練信任更重要

談到職業生涯首季對自己的期許，劉丞勳不諱言想要爭取新人王，但也表示最重要的是先取得教練信任，「第一年我想成為教練只要想到防守就想到我的球員，進攻端無球也要夠水準，有空檔都要把握住。」

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