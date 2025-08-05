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TPBL選秀熱門人物》上場機會擺第一 劉丞勳放棄旅外

2025/08/05 05:30

放棄旅外決定留在台灣參加選秀，劉丞勳說，這是考量過現實與夢想、沈澱過後的選擇。（記者劉信德攝）放棄旅外決定留在台灣參加選秀，劉丞勳說，這是考量過現實與夢想、沈澱過後的選擇。（記者劉信德攝）

記者盧養宣／專訪

劉丞勳表示，大四這年除了籃球相關的技能外，最重要的是在場上隨機應變的能力提升不少。（記者劉信德攝）劉丞勳表示，大四這年除了籃球相關的技能外，最重要的是在場上隨機應變的能力提升不少。（記者劉信德攝）

同樣出身健行科大的好手蔡宸綱去年大三結束就決定投入選秀，最後獲得新竹攻城獅青睞，劉丞勳當時同樣曾考慮提早選秀，也到CBA球隊進行試訓，最後決定多留在UBA一年，他在最終季收穫滿滿，除了預賽階段以場均22.8分榮登本屆得分王，也登頂成為UBA歷史得分王，四年生涯累積1457分。

劉丞勳表示，大四這年除了籃球相關的技能外，最重要的是在場上隨機應變的能力提升不少，被認為有旅外條件的他，在選秀前表態只會參加台灣職籃選秀。

提到這個決定，劉丞勳說，這是考量過現實與夢想、沈澱過後的選擇，「就算有球隊要，如果這3年我有1場沒1場，這是我想要的嗎？會不會3年後回來，我反而變得不太會打球了？所以我決定先留在台灣，努力成為不管去到哪裡，球隊都會需要你的球員。」

劉丞勳徵詢過CBA學長如劉錚、林秉聖等人的意見，他透露，效力上海大鯊魚的劉錚跟他說，大學畢業就闖蕩CBA的例子不少，「但你是一個大學剛畢業，還是在台灣拿過冠軍的球員，球隊對待你的方式會不一樣。」

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