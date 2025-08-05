劉孟竹看愛徒劉丞勳：不服輸 不折不扣訓練狂

今年夏天劉丞勳披上台灣白隊戰袍，迎來瓊斯盃初體驗。（資料照）

記者盧養宣／專訪

健行科大總教練劉孟竹。（記者陳志曲攝）

談到愛徒劉丞勳4年來的成長，劉孟竹認為，最明顯的進步就是外線投射能力，「他高中不投三分，都是直接挑戰籃框，大學在健行跑轟體系下也逐漸意識到外圍火力的重要性，很常和學長一起加練。」劉丞勳大一三分球命中率僅27.2%，大二來到45.6%，生涯在UBA外線命中率38.3%。

在劉孟竹眼裡，劉丞勳不服輸、對訓練相當執著，去年球隊晉級4強後，進軍小巨蛋前在台北備戰的1週，他在球隊規定以外的時間持續加練，「我知道之後趕快把他叫回來，提醒他不要訓練過度，要記得休息。」

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今年夏天劉丞勳披上台灣白隊戰袍，迎來瓊斯盃初體驗，出賽6場，整體命中率22.6%，平均貢獻3.5分，僅在面對菲律賓上場達20分鐘，賽事落幕後，他給自己打了不及格的分數，坦言在瓊斯盃的表現讓大家失望了。

劉孟竹在瓊斯盃期間擔任轉播單位球評，也在現場看了劉丞勳的表現，他表示，看得出劉丞勳可能急於想要證明自己，有時太過心急。對於子弟兵即將邁入新階段，劉孟竹送上祝福，「他對自己要求很高，希望他得失心不要太重，我認為他會和健行的學長們一樣成為很好的職籃球員。」

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