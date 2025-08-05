徐薇淩獵鷹秀 第6名創英國公開賽最佳

徐薇淩。（昊昭顧問有限公司提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女將徐薇淩昨在LPGA英國公開賽最後一輪上演獵鷹秀，揮出70桿，以總桿282並列第6，締造生涯在這項大賽最佳成績，賺進生涯最高的30萬2157美元獎金。日本女將山下美夢有揮出70桿，以總桿277桿封后，進帳146萬2500美元獎金。

賺進生涯最高

30.2萬美元獎金

30歲的徐薇淩生涯在LPGA大賽最佳成績為2018年美國公開賽第5名，她這週在英國公開賽前3輪分別繳出71、72、69桿，排名衝進前10。最後一輪開賽雖出現亂流連吞2柏忌，但她很快回穩，第6洞獵下老鷹，總計共抓1老鷹、3鳥、3柏忌。

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徐薇淩表示，開賽有點緊張，前兩洞節奏比較快，導致開球出現問題，「第6洞那隻老鷹，讓我的心情舒緩不少，也更進入節奏。」這週打完她覺得自己成熟不少，「以前在領先榜時，會格外緊張、興奮，常常給自己必須打好的壓力，經過今年幾場賽事後，這週在後兩天都能更專注在當下。」

名次雖不出色

曾雅妮開心找回球感

睽違7年再闖LPGA決賽的曾雅妮昨抓1鳥、吞5柏忌，以76桿繳卡，最終以總桿299桿並列63名。名次雖不出色，但收穫豐富，她說，「這是我這幾年打球最開心的一天，雖然雨超大、風也超大，但打得很開心，有找到過去打球的感覺，慢慢來沒關係，現在有這樣感覺超棒的。」

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