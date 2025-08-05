亞洲盃籃球錦標賽》不容被小看 台灣首戰菲律賓全力出擊

2025亞洲盃籃球錦標賽今天點燃戰火，台灣隊在台灣時間明天凌晨2點將首戰菲律賓。圖為台灣隊賀博 （右）、阿巴西（左）練球攻防。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025亞洲盃籃球錦標賽今天點燃戰火，台灣隊在台灣時間明天凌晨2點將首戰菲律賓。國際籃總（FIBA）官網日前更新16隊戰力榜，台灣隊僅排第12，但台灣隊資格賽曾扳倒過菲律賓，仍有望打出令人驚喜的表現。

亞洲盃男籃12人名單與賽程表

FIBA戰力榜

台灣隊竟排第12

台灣隊這次精銳盡出，除了「旅外三俠」劉錚、陳盈駿、林庭謙，還有國內職籃好手阿巴西、胡瓏貿、高錦瑋等人，加上賀丹、賀博助拳，堪稱近幾年陣容最完整的台灣隊。不過，亞洲盃官網日前更新戰力榜，以近期熱身賽和最終12人名單做為評比依據，台灣隊下滑到12名，僅優於敘利亞、印度、伊拉克和關島。

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內文指出，台灣隊雖有競爭力，但近期沒太多出色表現，加上得分好手盧峻翔缺陣，影響火力。不過，台灣先前在資格賽曾擊敗菲律賓，這次又多了賀丹、賀博，兩人擁有三分球和中距離能力，可望為大家帶來驚喜。

台灣隊小組賽和菲律賓、伊拉克及紐西蘭同組，分組第1可直接晉級8強，第2、3名得打8強資格賽，台灣隊首戰對菲律賓相當關鍵，菲國221公分長人索托雖因左膝十字韌帶傷勢缺陣，但這次領銜的砍將布朗利先前在資格賽曾對台灣狂砍39分，造成防守壓力，不得不謹慎提防。

阿巴西認為，菲律賓有很多很有天賦的球員，「但我們也有很多不錯的球員，保持競爭力，首戰要全力拿下。」

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