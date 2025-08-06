黃暐傑月薪50萬 葉總︰今年先發機會不高

黃暐傑（資料照）

與龍簽1年5月合約

〔記者徐正揚／台北報導〕味全龍昨天宣布，今年季中選秀會第一輪指名黃暐傑完成體檢，雙方簽下1年5個月合約，月薪50萬元另有激勵獎金，球團近日內將向聯盟完成註冊等相關程序，他的背號選擇75號，預計下週在二軍開始出賽，總教練葉君璋表示，黃暐傑只要身體健康，對球隊就會有很大的幫助，但今年要在一軍擔任先發的機會應該不高。

在近年返台加盟打中職、層級至少3A的旅美投手中，黃暐傑的合約長度比2021年胡智爲2年6個月還短，領隊丁仲緯表示，黃暐傑希望明年拿出成績再爭取條件更好的待遇，合約內容是雙方數次交涉後的共識，即便過去兩年他兩度接受手術不曾出賽，月薪50萬元是對上過大聯盟、選秀第一輪的基本禮遇，激勵獎金包含出賽數、局數等項目，今年下半季若有表現一樣能拿。

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葉總指出，週五會安排黃暐傑再進行一次實戰投打練習，如果沒有任何問題，預計下週五開始比賽，「目前的計畫是，他能在八月中旬上來一軍，如果他的身體狀況是好的，調整進度也很順利，對我們的幫助就蠻大的。」

葉總表示，今年二軍因為場地、天候等因素，八月很多比賽都移到斗六，球隊雖會優先安排黃暐傑在斗六比賽，但應該只是先投，每次出賽的局數不會太多，也不會讓他以先發的頻率去調整，「基本上，今年他不會先發。」

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