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辛俊昇信心升級 盼分擔牛棚重任

2025/08/06 05:30

辛俊昇（記者林正堃攝）辛俊昇（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕因手肘傷勢6月底才上一軍的統一獅牛朋左投辛俊昇，最近表現漸入佳境，已連3場無失分，週日更拆彈成功，拿下本季第1場中繼。他表示，這場的投球讓他信心提升不少，希望能為球隊貢獻更多。

週日拆彈成功

拿下本季第1場中繼

辛俊昇週日在富邦悍將第7局1出局攻佔二壘時登板，當時富邦原本輪到左打的周佳樂和劉俊豪打擊，雖然起用右打的申皓瑋和董子恩代打，辛俊昇仍連飆2次三振化解危機。

辛俊昇表示，手肘在熱身賽時出現發炎，目前球速還沒有回來，最快143公里左右，自己也沒什麼信心，但教練在領先1分、得點圈有人時派他上場，感謝教練的信任，當時就決定要想辦法讓打者揮空，由於過去大家對他的印象是以直球為主，因此改投變化球讓打者措手不及。

辛俊昇今年直到5月29日才在二軍展開復健賽，他表示，以前沒有休這麼久過，當時心情非常不安，不知何時才能重返投手丘，開始投球才比較放心，雖然球速還沒回來，就看臨場狀況，拿出最好的球來對付打者。

統一今年牛棚並不穩定，辛俊昇表示，大家都很辛苦，尤其是高塩將樹，經常要連投和跨局，希望自己能有穩定表現，承擔更多責任。

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