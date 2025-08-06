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郭阜林生涯500安 林詩翔獨居救援王

2025/08/06 05:30

郭阜林敲回關鍵2分打點，達成生涯500安，幫助台鋼獲勝。（台鋼雄鷹提供）郭阜林敲回關鍵2分打點，達成生涯500安，幫助台鋼獲勝。（台鋼雄鷹提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕台鋼雄鷹昨賽前宣布簽下大聯盟出賽破百場的新洋投那瑪夏後，士氣大振，本季首度移師台東主場面對富邦悍將，靠著郭阜林生涯500安，打下2分打點建功，以4：3險勝。

2局上，富邦張育成敲安、盜壘，再靠對方失誤進佔三壘，孔念恩適時安打幫助富邦先馳得點，台東出身的蔡佳諺則在4局擊出個人本季首支三壘打，幫助富邦再添1分。

落後的台鋼，4局下一度攻佔滿壘，先利用李東洺暴投追回1分，郭阜林接著擊出適時安打，一棒幫助台鋼逆轉，也是他生涯第500支安打。

賽後在MVP頒獎台上，郭阜林說：「很開心來台東擊出生涯第500安，還有在這座球場的第1分打點。前陣子球感有點跑掉，很開心調整回來，希望打擊機制能更穩定、不要迷茫，每一場都能打好。」他很享受台東球迷熱情，更希望保持健康和穩定出賽，拿出好表現讓教練團看到。

回台東出賽家人觀戰

林詩翔驚險關門

台鋼洋投艾速特繳出6局失2分的優質先發，奪下本季第5勝。9局上，台鋼推出守護神林詩翔，他在部落文化工作者的姐姐林詩媛等家人見證下，單局飆出2次三振，但也送出2次保送，被敲1安失1分，花了40球才驚險完成關門任務，超越中信兄弟黃恩賜拿下獨居聯盟最多的18次救援成功。

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