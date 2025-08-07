猿加戲的一天 林政華開轟MVP

猿隊林政華6局下敲出逆轉3分砲。（記者陳志曲攝）

賽前爆食安事件 球場燈光也攪局

陳冠宇（右）救援成功，助猿連勝獅。（記者陳志曲攝）

3局下桃園球場內野燈光突然閃爍，主審召集兩隊總教練說明狀況。

（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿前天剛擊敗統一獅終止連敗，昨賽前就被周刊爆料伙食出現「食安危機」。賽前，樂天監督古久保健二才坦言，希望選手士氣不受影響、專心場上，而昨埋伏9棒的林政華以3分砲回應，該支全壘打幫助樂天4:2逆轉，連兩天對獅贏球。

雙方在3局各得1分，獅隊洋投蒙德茲投到6局下出現危機，被宋嘉翔敲安、保送李勛傑之後，被林政華擊出3分砲，本季第7轟，同時也是生涯對左投首轟。林政華說：「其實也是我第一次面對變化球開轟，畢竟當時已經兩好球，不可能純粹用力打，擊中的時候可能變化球比較輕、加上風勢，打出去就覺得有機會。」

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林政華生涯前3個賽季未開轟，今年有機會拚單季雙位數全壘打，他強調，擊球希望把球打得更強勁，但不刻意想打全壘打。

昨役樂天球場還有插曲，3局下猿隊進攻時，內野燈光突然持續閃爍，讓獅隊總教練林岳平上前與裁判反映，比賽也一度中斷。

據了解，桃園球場燈光仍在保固期內，歸屬桃園市政府體育局的相關廠商管轄。樂天桃猿總教練古久保健二說：「場務有稍微把亮度調低，裁判因而詢問這樣比賽能否進行。以前似乎沒遇過這狀況，雖然選手沒有反映，但這個狀況不是很好，若對方選手有反映，後續還得再處理。」

9局壘包暗助獅 陳冠宇救援成功

昨除了燈光，比賽途中怪事不少，9局上林安可的單場第4支安打，還是支打到三壘壘包的內野安打，一度造成一三壘有人危機，陳冠宇臨危不亂，三振蘇智傑解危。古久保健二苦笑說：「真是漫長的一天，選手都很努力才能贏球。」

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