10安是龍的兩倍 兄弟0打點吞敗

張政禹（右）2局下撲回本壘得分。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕味全龍徐若熙先發6局無責失，張政禹貢獻2安打、2打點，吉力吉撈．鞏冠開轟，4：1擊敗中信兄弟，達成2連戰橫掃。

龍隊徐若熙先發6局無責失分，收下本季第4勝。 （記者林正堃攝）

徐若熙雖然前5局就被擊出本季單場新高的7支安打，都是短程的一壘打，只在第5局被敲出3支安打後，因為隊友失誤丟掉1分，拿下本季第4勝（6敗）和單場MVP，投出6次三振、1次四壞球。

請繼續往下閱讀...

前5局挨7安

徐若熙仍奪勝投

徐若熙表示，雖然不覺得身體疲勞，狀況沒有很好，好壞球比較明顯，沒有辦法引誘打者出棒，也造成用球數偏多（96球），感謝隊友守備的幫忙，也給了足夠的分數支援，自己不好的地方就再想辦法加強。

味全總教練葉君璋表示，徐若熙前幾局的確狀況不太好，但是投手就是這樣，不論狀況好不好，都要想辦法完成投球工作，徐若熙被上壘後，能夠投出三振或製造雙殺，這是比較好的地方，下週徐若熙會繼續先發，不過，一樣休6天或更久，教練團會再討論。

張政禹第2局打出全隊第1支安打，飛越外野手頭頂的二壘打攻下第1分，再靠著蔣少宏的安打跑回本壘，雖然第5局傳一壘失誤造成失分，6局上立刻戴罪立功，安打攻下買保險的第3分。

張政禹表示，最近失誤有點多，自己會再檢討，失誤那一球雖然記內野安打，覺得有機會抓到跑者，不會後悔做傳球的選擇，只是自己能力不到，雖然不管守備有沒有狀況，有機會都想幫球隊打下分數，剛好下一局就有得點圈打擊機會，也算幸運。

吉力吉撈轟出陽春全壘打，本季第15轟，聯盟最多的打點推進到61分。

中信共擊出10支安打，是味全的2倍，江坤宇打出3安猛打賞，陳俊秀和宋晟睿雙安，但是缺乏長打，全場沒有打點進帳，吞下2連敗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法