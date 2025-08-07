晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

阿美族連線 台東悍將雙輸出

2025/08/07 05:30

悍將蔡佳諺（左）敲出2分砲，回休息室與張育成擊掌慶祝。 （富邦悍將提供）悍將蔡佳諺（左）敲出2分砲，回休息室與張育成擊掌慶祝。 （富邦悍將提供）

蔡佳諺本季首轟出爐

悍將勝率回5成

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦「台東悍將」回到家鄉有如神助，昨蔡佳諺開轟，張育成貢獻長打和高飛犧牲打，兩名台東阿美族好手各打下2分打點，最終悍將就以5：1擊敗台鋼雄鷹，勝率重回5成。

張育成首局掃出二壘安打，幫助悍將先馳得點，8局上再擊出高飛犧牲打，追加第5分的保險分，蔡佳諺則在7局上轟出2分砲，本季首轟出爐，苦主是施子謙，他靠價值連城的全壘打，本季首度獲選單場MVP。

台鋼全場敲出9安攻勢不少，但得點圈10打數0安打，吞3K另有1次雙殺打，只在4局下靠郭阜林內野滾地球送回三壘跑者吳念庭得分，得點圈嚴重熄火種下敗因。

悍將洋投力亞士先發6局失1分拿勝投，陳仕朋、曾峻岳、張奕後援各投1局皆無失分順利守成，台鋼左投江承諺繳6局失2分優質先發，無奈缺乏隊友火力支援承擔敗投。

悍將從6月12日換許銘傑擔任一軍投手教練至今，團隊防禦率僅2.39，遠優於開季至6月11日郭勇志擔任一軍投手教練的防禦率5.28，許銘傑上任後悍將勝率高達5成45，也優於先前的2成67，投手群表現回穩成為球隊戰績扶搖直上的最佳後盾。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中