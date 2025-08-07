阿美族連線 台東悍將雙輸出

悍將蔡佳諺（左）敲出2分砲，回休息室與張育成擊掌慶祝。 （富邦悍將提供）

蔡佳諺本季首轟出爐

悍將勝率回5成

〔記者羅志朋／綜合報導〕富邦「台東悍將」回到家鄉有如神助，昨蔡佳諺開轟，張育成貢獻長打和高飛犧牲打，兩名台東阿美族好手各打下2分打點，最終悍將就以5：1擊敗台鋼雄鷹，勝率重回5成。

張育成首局掃出二壘安打，幫助悍將先馳得點，8局上再擊出高飛犧牲打，追加第5分的保險分，蔡佳諺則在7局上轟出2分砲，本季首轟出爐，苦主是施子謙，他靠價值連城的全壘打，本季首度獲選單場MVP。

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台鋼全場敲出9安攻勢不少，但得點圈10打數0安打，吞3K另有1次雙殺打，只在4局下靠郭阜林內野滾地球送回三壘跑者吳念庭得分，得點圈嚴重熄火種下敗因。

悍將洋投力亞士先發6局失1分拿勝投，陳仕朋、曾峻岳、張奕後援各投1局皆無失分順利守成，台鋼左投江承諺繳6局失2分優質先發，無奈缺乏隊友火力支援承擔敗投。

悍將從6月12日換許銘傑擔任一軍投手教練至今，團隊防禦率僅2.39，遠優於開季至6月11日郭勇志擔任一軍投手教練的防禦率5.28，許銘傑上任後悍將勝率高達5成45，也優於先前的2成67，投手群表現回穩成為球隊戰績扶搖直上的最佳後盾。

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