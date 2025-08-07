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自由日日Shoot》樂天球員伙食 蒼蠅、活蛆加菜「驚」

2025/08/07 05:30

猿隊爆出食安問題，兄弟總教練平野惠一表示，兄弟球團非常注重飲食營養管理，圖為兄弟昨在大巨蛋的團膳菜色。（中信兄弟提供）猿隊爆出食安問題，兄弟總教練平野惠一表示，兄弟球團非常注重飲食營養管理，圖為兄弟昨在大巨蛋的團膳菜色。（中信兄弟提供）

今年4月才被爆

換外燴品質暴跌

〔記者林宥辰、鄭淑婷／桃園報導〕樂天桃猿今年4月才被爆料，以熱炒店外燴供餐代替專職廚師後，伙食品質「斷崖式」下跌，逼得球團緊急改善。昨樂天又被週刊爆料，8月2日午餐的鱸魚豆腐，竟出現「蒼蠅、活蛆」，伙食品質堪憂，恐成食安危機。中職唯一日本老闆的球團，這款日式管理，接二連三出包，「食」在讓外界傻眼。

昨樂天新任日籍領隊牧野幸輝因公而未現身球場，而猿隊球團則表示：「球團現場就有發現食安問題，當下便與廠商嚴正要求加強食安衛生。未來將不定期抽檢廠商環境，並要求定期消毒。」

桃猿曾旅日的老將陳冠宇表示，「我自己對吃也講究，第一次之後向球團反映反映過後，的確得到足夠的蛋白質攝取，份量也不會感到不足。」相比日職，陳冠宇提到，日職隊伍一、二軍都有自己廚房，營養師也必須關注每位選手營養攝取狀況，主、客場都會備餐。

樂天桃猿日籍總教練古久保健二說，之前請球團改善後，球團有盡快提供協助，且蒐集每個人的意見，並進行改善，昨看到新聞令他感到遺憾可惜。

球迷聞訊也傻眼，「再不改進改天就會食物中毒了」、「應該是要解約廠商，收回自己成立供餐單位以確保食安及球員營養吧。」「吃的東西不營養還有活蛆？是補高蛋白的概念嗎？」、「可不可以把球隊還回lamigo啊」。

球員工會聲明

食安沒模糊空間

樂天伙食引發食安危機，球員工會昨也發聲明，指出：「食安與場地安全同等重要，皆是勞工基本權益，只要涉及選手健康，就沒有模糊空間。」

對此，桃園市政府衛生局昨晚表示，此案已派出稽查人員前往供膳單位進行稽查，若有違反相關食安規範，將依法辦理。體育局則表示，將請樂天球隊針對膳食之營養衛生加強提升與把關。

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