自由日日Shoot》吃是訓練一部份 日職大飯店式供餐

歐力士球員宿舍「青濤館」提供的團膳。（取自歐力士官網）

〔記者吳清正、龔乃玠／台北報導〕職棒球隊的伙食問題再度成為熱門話題，中信兄弟日籍總教練平野惠一表示，日職的球隊伙食真的是「素晴（非常棒、出色）」，擔任中信總教練之後，也會特別要求球隊伙食的營養和美味，希望有助選手在場上發揮。

平野表示，中職其它球隊的事務他不便評論，但可以談談日職的伙食，三餐都提供優質伙食，量十分充足，品項也相當多元化，基本上就像大飯店的自助餐，且有專人管理，讓人非常安心。

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兄弟教頭要求二軍

餐餐上傳照片

平野表示，他在中信同樣要求伙食的營養和美味，不要用便當來打發一餐，並時時注意選手的反應，甚至在他看不到的二軍，他也要求選手把每天吃了什麼拍照上傳，如果有不理想的狀況，可以協助改善。

日職選手普遍將「食事」視為訓練一部份，球團也花不少心思在伙食上，台鋼雄鷹日籍洋投吉田一將形容，一軍的菜色就像是「サロン（沙龍）」，幾乎什麼都有，很厲害。

吉田一將曾是日職選秀第一指名，效力歐力士隊7年，回憶當時一軍都設有廚房，麵類分烏龍、蕎麥、拉麵和涼麵4種，丼物也有2種，還有自助沙拉吧，比賽中也會提供飯糰給選手補充體力。

過去歐力士也曾有過二軍餐點不理想的狀況，吉田在2018年以選手會副會長的身份，要求球團提升選手的飲食觀念和品質，「吃東西也是棒球選手練習的一部分，10、20多歲的選手不把身體素質拉起來，很難奮戰一整年。」

如今，歐力士的伙食都是根據球團體能管理團隊的意見特別製作，每道菜明確標註熱量、蛋白質、脂質和碳水化合物的含量，讓選手依個人需求挑選，有效提升飲食觀念。

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