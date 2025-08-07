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亞洲盃》陳盈駿一枝獨秀 台灣開紅盤

2025/08/07 05:30

亞洲盃》陳盈駿一枝獨秀 台灣開紅盤賀丹（左）與高柏鎧（右）聯手抵禦菲律賓強硬防守。
（取自FIBA官網）

全方位豪取34分 率隊擊敗菲律賓

亞洲盃》陳盈駿一枝獨秀 台灣開紅盤「新台灣人」高柏鎧（右）禁區防守功不可沒
（取自FIBA官網）

亞洲盃》陳盈駿一枝獨秀 台灣開紅盤陳盈駿（左）全面開啟進攻模式，獨攬34分，率台灣隊在亞洲盃旗開得勝。
（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣第一控球陳盈駿昨在亞洲盃男籃小組賽猶如「投籃教科書」，轟國家隊生涯新高34分，率台灣隊以95：87扳倒菲律賓，取得FIBA國際賽對菲國的對戰2連勝，今晚7點迎戰伊拉克更要乘勝追擊。

台灣隊在小組賽被分在D組，將與上屆第3名紐西蘭、杭州亞運金牌菲律賓及伊拉克競逐2席8強資格，今只要贏伊拉克，且菲律賓輸紐西蘭，9日將跟紐西蘭拚分組第1直接晉級8強。

伊拉克首戰以78：100不敵紐西蘭，但半場打完仍1分領先，陣中擁有5位逾200公分的長人，還有34歲歸化後衛梅菲爾德。台灣隊主帥圖齊認為，面對伊拉克不能輕敵，必須打出屬自己的球風及節奏，關鍵還有鞏固籃板。

最強台灣隊開箱 賀博、高柏鎧搶眼

台灣隊上次亞洲盃晉級8強已是2013年，該年林志傑、田壘、曾文鼎等「黃金世代」球星連殺中國、菲律賓最終拿下第4名。本屆陳盈駿、劉錚領軍，搭配林庭謙、阿巴西、馬建豪及首次打正式國際賽的「賀家兄弟」賀丹、賀博等，被譽為近年最強台灣隊。

台灣隊在2月資格賽曾打敗菲律賓，洗刷去年11月慘輸53分的恥辱。昨面對勁敵，主控的陳盈駿昨不以「助攻」為樂，直接開啟進攻模式，用拋投、中距離、三分球各種精彩進球，令菲國後衛暈頭轉向，全場17投10中，包括6顆三分球，表現比菲律賓歸化洋將布朗利還出色，尤其第四節迫使布朗利提前5犯離場，絕對是打菲成功的頭號功臣。

陳盈駿獲圖齊大讚是球隊領袖，但他歸功於教練團，以及隊友在場上展現的拚勁，認為全隊都照教練團賽前的計畫執行才能贏球。

除了陳盈駿，19歲賀博、25歲林庭謙都拿14分，歸化洋將高柏鎧16分、9籃板，他在禁區的防守也是功不可沒。

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