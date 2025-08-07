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亞洲盃》台灣世代交替 陳盈駿挺身而出

2025/08/07 05:30

台灣隊當家控衛陳盈駿（左）。（取自FIBA官網）台灣隊當家控衛陳盈駿（左）。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年陳盈駿剛拿到碩士文憑時接受本報獨家專訪，當時他還不是國家隊常客，立志要為台灣在國際賽爭取佳績，如今32歲的陳盈駿經驗、實力兼具，昨他用超強火力帶領台灣扳倒菲律賓拿下重要勝利，外界大讚他為「台灣史上最強控衛沒有之一！」

10年養成 史上最強控衛

陳盈駿2017年代表台灣征戰台北世大運，接著成為國家隊一軍不動主控，雖在雅加達亞運打下第4名，但更多次在國際賽歷經多次輸球慘案，以及上屆8強資格賽慘遭約旦絕殺，當時陳盈駿失望的神情，依舊歷歷在目。

陳盈駿曾透露，轉眼代表台灣打國際賽快10年，自己的年紀漸增，由衷希望有歸化球員助拳，他會努力幫助台灣在國際賽打出代表作。

身負重任 傳承國際賽經驗

如今，台灣隊有防守能力優異的「新台灣人」高柏鎧加入，搭配一票年輕球員，昨打敗菲國後，FIBA官網也以「老將與新秀：世代交替登上舞台」介紹台灣隊。陳盈駿深知這次一定要挺身而出，另一份重任是傳承國際賽經驗，「賀家兄弟、高柏鎧、林庭謙等是台灣的未來，我想幫助他們成長。」

身經百戰的陳盈駿會自行調整打法配合國家隊，昨他首節就有火燙手感，也決定用進攻帶動球隊，整體表現獲全台球迷大讚。陳盈駿知道贏一場不代表什麼，會持續用行動帶隊爭取更多勝利，讓自己國家隊生涯再添榮光。

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