TPBL首輪出大菜 謝銘駿返台遞表

謝銘駿結束美國預校一年生涯，決定返台挑戰職籃。 （資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦選秀，畢業自光復高中的19歲好手謝銘駿近日拋出震撼彈，決定跳過UBA直接挑戰職業舞台，成為首輪熱門人選。

旅美1年 心態更成熟

謝銘駿高一勇奪HBL新人王，高二幫助光復締造2連霸榮獲FMVP，去年畢業後赴美就讀佛州的籃球預備學校，經過一年磨練決定返台，且選擇跳過大專層級直接投身選秀，談及這個決定，他流露初生之犢不畏虎的氣勢，「反正我也無路可退，人生就是賭！」

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謝銘駿提到，赴美期間看到美國球員對待籃球的態度深受啟發，「這一年成長最多的應該是心態，知道想變強，想往上的話，應該要有什麼態度。」

謝銘駿坦言，知道菜鳥球季不會獲得太多上場時間，也已經做好心理準備，「但我當然不會一直想要待在板凳，希望可以展現競爭力跟學長們競爭。」

挑戰職業 光復主帥扮推手

光復高中主帥陳定杰是謝銘駿決定挑戰職業舞台的重要推手，他認為，子弟兵過去在美國一年學到的東西，應該在更高層級的賽事展現出來，「進職業隊才能有更多的刺激，年輕人要多挑戰，挑戰完的人生才知道能走得多遠、多高。」

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