晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL首輪出大菜 謝銘駿返台遞表

2025/08/07 05:30

謝銘駿結束美國預校一年生涯，決定返台挑戰職籃。 （資料照）謝銘駿結束美國預校一年生涯，決定返台挑戰職籃。 （資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦選秀，畢業自光復高中的19歲好手謝銘駿近日拋出震撼彈，決定跳過UBA直接挑戰職業舞台，成為首輪熱門人選。

旅美1年 心態更成熟

謝銘駿高一勇奪HBL新人王，高二幫助光復締造2連霸榮獲FMVP，去年畢業後赴美就讀佛州的籃球預備學校，經過一年磨練決定返台，且選擇跳過大專層級直接投身選秀，談及這個決定，他流露初生之犢不畏虎的氣勢，「反正我也無路可退，人生就是賭！」

謝銘駿提到，赴美期間看到美國球員對待籃球的態度深受啟發，「這一年成長最多的應該是心態，知道想變強，想往上的話，應該要有什麼態度。」

謝銘駿坦言，知道菜鳥球季不會獲得太多上場時間，也已經做好心理準備，「但我當然不會一直想要待在板凳，希望可以展現競爭力跟學長們競爭。」

挑戰職業 光復主帥扮推手

光復高中主帥陳定杰是謝銘駿決定挑戰職業舞台的重要推手，他認為，子弟兵過去在美國一年學到的東西，應該在更高層級的賽事展現出來，「進職業隊才能有更多的刺激，年輕人要多挑戰，挑戰完的人生才知道能走得多遠、多高。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中