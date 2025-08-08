晴時多雲

體育 即時新聞

亞洲盃》陳盈駿0得分無傷 台灣隊痛宰伊

2025/08/08 05:30

馬建豪（右）找回節奏，先發出賽飆進3顆三分球。 （取自FIBA官網）馬建豪（右）找回節奏，先發出賽飆進3顆三分球。 （取自FIBA官網）

林庭謙第3節爆發

台灣隊多點開花，即使主控陳盈駿（左）沒得分，也順利擊敗伊拉克。（取自FIBA官網）台灣隊多點開花，即使主控陳盈駿（左）沒得分，也順利擊敗伊拉克。（取自FIBA官網）

奪全場最高22分

台灣隊在亞洲盃取得2連勝，林庭謙貢獻22分獲選台伊大戰MVP。 （取自FIBA官網）台灣隊在亞洲盃取得2連勝，林庭謙貢獻22分獲選台伊大戰MVP。 （取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃延續首役擊敗菲律賓的士氣，昨在亞洲盃籃球錦標賽小組賽第2戰攻守俱佳，林庭謙飆出全場最高22分，阿巴西貢獻13分，聯手率隊以87：60痛宰伊拉克，取得2連勝，確定分組前3，至少有8強資格賽可打，小組賽最終戰10日凌晨2點將面對紐西蘭，有望搶下分組第1。

台灣隊小組賽和菲律賓、伊拉克及紐西蘭同組，前役在陳盈駿砍34分帶領下擊敗菲律賓。昨面對具有身高優勢的伊拉克，台灣隊把馬建豪拉上先發取代胡瓏貿，盼嘗試出更多有競爭力的組合。

台灣隊攻守都相當流暢，團隊命中率44.3%，三分球37投15中，全隊進攻點點開花，僅陳盈駿和曾祥鈞沒有分數進帳，美中不足的是團隊罰球命中率僅55.6%。

林庭謙上半場僅得3分，易籃後火力全開，第3節包辦16分，全場攻下22分，成為獲勝功臣。對於他的表現，昨進帳4分、4籃板的胡瓏貿表示，很開心看到他有如此好的發揮，上半場雖受限於犯規麻煩，沒有太多表現，下半場他很快調整好自己，也把握住每次出手機會。

找出勝利方程式

馬建豪先發稱職

值得一提的是，前役尚未進入狀況的球員昨都找回節奏，上一戰僅拿3分的馬建豪，飆進3顆三分球進帳9分；高錦瑋首戰只打2分半鐘，昨在第2節代替陳盈駿擔任主控，展現個人能力，拿下8分。

台灣隊小組賽最終戰要在週日凌晨2點碰上紐西蘭，台灣隊在資格賽兩度敗給紐西蘭，總教練圖齊說：「對方確實是這組最強悍的對手，但我們還是專注在自己身上，做好萬全準備。」

