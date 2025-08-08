TPBL重新定義本土 擴及林家兄弟、選秀名單

TPBL 2025新人選秀焦點球員

27人投身8/11選秀

劉丞勳是TPBL狀元熱門人選。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦新人選秀，聯盟昨公布名單，共27位球員通過資格審查，健行科大前鋒劉丞勳被視為狀元大熱門。

劉丞勳本季在預賽階段以場均22.8分榮登本屆得分王，4年生涯累積1457分，以UBA歷史得分王之姿投入選秀，狀元呼聲極高，有機會和多年戰友、效力新竹攻城獅的蔡宸綱再度並肩作戰。

同樣來自健行的後衛徐宏瑋、台灣師大長人曾信武、台灣藝大前鋒喬納森等好手都有望在首輪獲得青睞，名單最大亮點當屬本屆最年輕、年僅19歲的謝銘駿，他自光復高中畢業後，去年赴美就讀預校，返台後決定跳過UBA直接投入選秀。

另外，在美國出生、長大的23歲台裔後衛江加樂，雙親都是布農族原住民，這次報名選秀同樣受矚目。順位依序為攻城獅、特攻、雲豹、戰神、夢想家、海神、國王，每隊最多選4輪。

球員身分認定二分法

TPBL昨也公布新版規章，洋將薪資從每人每月上限2萬美元，改為4名洋將每月合計上限11萬美元，球員身分認定方面取消華裔球員制度，僅分為本土球員與外籍球員，只要持有我國身分證或護照者即為本土球員，新北國王林書豪、林書緯都將視為本土。

