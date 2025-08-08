晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL重新定義本土 擴及林家兄弟、選秀名單

2025/08/08 05:30

TPBL 2025新人選秀焦點球員TPBL 2025新人選秀焦點球員

27人投身8/11選秀

劉丞勳是TPBL狀元熱門人選。（資料照）劉丞勳是TPBL狀元熱門人選。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL將在8月11日舉辦新人選秀，聯盟昨公布名單，共27位球員通過資格審查，健行科大前鋒劉丞勳被視為狀元大熱門。

劉丞勳本季在預賽階段以場均22.8分榮登本屆得分王，4年生涯累積1457分，以UBA歷史得分王之姿投入選秀，狀元呼聲極高，有機會和多年戰友、效力新竹攻城獅的蔡宸綱再度並肩作戰。

同樣來自健行的後衛徐宏瑋、台灣師大長人曾信武、台灣藝大前鋒喬納森等好手都有望在首輪獲得青睞，名單最大亮點當屬本屆最年輕、年僅19歲的謝銘駿，他自光復高中畢業後，去年赴美就讀預校，返台後決定跳過UBA直接投入選秀。

另外，在美國出生、長大的23歲台裔後衛江加樂，雙親都是布農族原住民，這次報名選秀同樣受矚目。順位依序為攻城獅、特攻、雲豹、戰神、夢想家、海神、國王，每隊最多選4輪。

球員身分認定二分法

TPBL昨也公布新版規章，洋將薪資從每人每月上限2萬美元，改為4名洋將每月合計上限11萬美元，球員身分認定方面取消華裔球員制度，僅分為本土球員與外籍球員，只要持有我國身分證或護照者即為本土球員，新北國王林書豪、林書緯都將視為本土。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中